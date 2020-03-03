"Это единственный марафон, который этой зимой не отменили", - шутили участники вокаского банного марафона и хвалили себя за то, что предусмотрительно выбрали правильный вид спорта в условиях эстонского климата - моржевание.

ДОСТУПНО ДЛЯ

На запрудном озере Вока банный марафон накануне годовщины Эстонской Республики прошел уже во второй раз, однако участники так и не смогли до конца разобраться в вопросе, что же следует измерять на этом состязании - скорость или стойкость?