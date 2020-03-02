Дом загорелся снаружи

Оказалось, что горели наружная стена и крыша здания. Людей внутри не было, пожар ликвидировали в 7.42. В доме имелся датчик дыма, но он не сработал, поскольку, очевидно, разрядилась батарейка. Причиной возгорания предположительно стала неправильная установка системы отопления (нет проекта).

Спасательный департамент напоминает, что работающие на твердом топливе печь, камин, плиту и прочие отопительные устройства, а также трубу и соединительный дымоход может строить или устанавливать только компетентное лицо, имеющее профессиональное свидетельство печника. Многие люди построили в квартире отопительные устройства (печь, плиту или камин), которые надо узаконить, или же приобрели жилое помещение, в котором еще прежним владельцем незаконно было установлено отопительное устройство. Даже если такая система отопления использовалась уже много лет и проблем не возникало, надо все же подтвердить ее безопасность, сообщил Идаский спасательный центр.