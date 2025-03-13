Эдуарду Одинцу придется освободить место в Рийгикогу

На парламентских выборах, состоявшихся два года назад, Одинец получил 630 голосов в избирательном округе Ида-Вирумаа, что составило всего 13 процентов от личного мандата. Соцдемам также не удалось получить окружной мандат от Ида-Вирумаа. Но поскольку Одинец занимал высокое место в республиканском списке Социал-демократической партии, пятое, он вошел в Рийгикогу вместо Рийны Сиккут, которая была впереди него в республиканском списке и стала министром в правительстве.