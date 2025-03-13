Чт, 13.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Эдуарду Одинцу придется освободить место в Рийгикогу

Copy
Эдуард Одинец был замещающим членом Рийгикогу с января 2021 года с небольшим перерывом. Последние два года он возглавлял горсобрание Кохтла-Ярве.
Эдуард Одинец был замещающим членом Рийгикогу с января 2021 года с небольшим перерывом. Последние два года он возглавлял горсобрание Кохтла-Ярве. Фото: Mihkel Maripuu

В связи с исключением соцдемов из правящей коалиции председатель городского собрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец, который был в парламенте замещающим депутатом, должен покинуть Рийгикогу, и там останутся только три депутата, избранные от Ида-Вирумаа.

На парламентских выборах, состоявшихся два года назад, Одинец получил 630 голосов в избирательном округе Ида-Вирумаа, что составило всего 13 процентов от личного мандата. Соцдемам также не удалось получить окружной мандат от Ида-Вирумаа. Но поскольку Одинец занимал высокое место в республиканском списке Социал-демократической партии, пятое, он вошел в Рийгикогу вместо Рийны Сиккут, которая была впереди него в республиканском списке и стала министром в правительстве.

Поскольку из-за перестановок в правительстве Сиккут придется уйти в отставку с поста министра труда и здоровья, Одинец должен освободить для нее место в Рийгикогу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх