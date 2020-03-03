Хандо Суттер: мы не должны коллективно убивать себя темпами снижения выбросов СО2

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В связи с тем, что с февраля прошлого года вследствие удорожания квот на выбросы СО2 сланцевым электростанциям удавалось гораздо реже прежнего выходить на электрорынок, "Eesti Energia" в прошлом году существенно сократил выбросы углекислого газа - до 5,9 миллиона тонн. В 2018 году эта цифра составляла 11,3 миллиона.

По словам председателя правления "Eesti Energia" Хандо Суттера, нынче объем выбросов СО2 на предприятии станет еще меньше прошлогоднего. В то же время он отметил, что Эстония уже в прошлом году достигла поставленной на 2030 год завышенной цели по уменьшению выбросов углекислого газа. В прошлом году Эстония быстрее всех в Евросоюзе сокращала эмиссию СО2 - в основном благодаря "Eesti Energia". "Сегодня нам нечего стыдиться: мы движемся в правильном направлении очень быстрыми темпами в том, что касается климатических целей. Но мы заявляем, что до целей 2050 года нам идти еще 30 лет - нам здесь нельзя заранее коллективно убивать себя. Мы должны уменьшать свои эмиссии разумными темпами", - отметил он.