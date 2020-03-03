ПЕРЕДОВИЦА: Умный не спешит

Но при этом стоило бы обращать больше внимания и на то, каковы побочные социально-экономические воздействия резкого уменьшения выбросов углекислого газа. А также на то, все ли альтернативные и отнесенные к свободным от квот способы производства энергии действительно настолько чистые и дружелюбные к окружающей среде на протяжении всей своей производственной цепочки.

Если использование сланца на электростанциях доведено налогами, так сказать, до полусмерти, то использование древесных отходов для производства электроэнергии является в глазах Евросоюза достойной похвалы деятельностью, которую не наказывают обязательством о покупке дорогой квоты СО2. Однако и эта деятельность оставляет экологический след. В Англии или в какой-нибудь другой стране высокого благосостояния сносят здания, достают из них при этом древесину и мебель, везут это дерево на потребляющих дизельное горючее грузовиках в порт, там грузят кранами на суда, которые везут этот груз в Силламяэский порт, откуда его снова перегружают в грузовики. Дальше предстоит путь на также потребляющий энергию дробильный комплекс, где эту отходную древесину измельчают и убирают из нее металл. Сколько же энергии потратили на весь этот процесс и какое влияние оказали при этом на окружающую среду? Подобных примеров можно привести множество.