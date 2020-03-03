Чужая статуя: на памятник почетному гражданину Нарвы не нашлось и 1000 евро

Тойлаский волостной старейшина Эве Эаст в ноябре обращалась ко всем восьми самоуправлениям Ида-Вирумаа с просьбой поддержать на тот момент еще план установки в Оруском парке скульптуры первого президента Эстонской Республики Константина Пятса. Автор скульптуры - небезызвестный Айвар Симсон, кому принадлежит также авторство, например, фигуры Пауля Кереса под окнами Нарвского горсобрания.

Общий бюджет проекта установки в парке скульптуры Пятса равнялся 45000 евро. "Тойлаское волостное управление может поучаствовать в осуществлении проекта максимум 15000 евро, поэтому мы призываем поддержать проект как действующих в волости предпринимателей и активных жителей волости, так и другие самоуправления Ида-Вируского уезда", - писала Эаст в своем обращении.

Конкретно от самоуправлений она просила по 1000 евро.

Скульптуру Константина Пятса успешно открыли в Тойла, как и планировали, накануне годовщины республики. В списке поддержавших эту инициативу людей и организаций значится 91 имя и наименование. Города Нарвы там нет, хотя Пятс - это ее первый почетный гражданин.

Из ида-вируских самоуправлений наряду с Нарвой также отказали города Силламяэ и Кохтла-Ярве.

От последнего личные деньги внесла председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Рийна Иванова. Она прокомментировала это так: "Мы чтим память человека, во многом благодаря которому было создано это государство. Я нахожу, что за это ему следует поклониться. Мне кажется, что это событие важно для каждого образованного и думающего человека. Я глубоко убеждена, что если мы забудем то, что было вчера, у нас может не наступить завтра".

Мэр Нарвы Алексей Евграфов в декабре объяснял Эве Эаст свой отказ так: "К сожалению, такая финансовая возможность сейчас отсутствует, что обусловлено непредсказуемостью запрашиваемых в городском бюджете Нарвы 2019 года расходов и плотным объемом запросов о помощи".

- Мы посчитали, что если памятник этому замечательному человеку и устанавливать, то было бы логично сделать это на административной территории города Нарва, и в этом случае мы сделали бы это за свой счет. Спонсировать статую в другом самоуправлении - это, на наш взгляд, не самое правильное, - пояснил Евграфов в сегодняшнем комментарии "Северному побережью".

Мэр Силламяэ Тынис Калберг от лица города ответил Эве Эаст на ее просьбу о поддержке памятника тоже отказом, объяснив это такими словами: "Находим, что инициатива Тойлаской волости полностью оправданна и обоснована и что региону нужен этот проект. Несмотря на это, город Силламяэ не может поддержать проект финансово. В основе первой причины то, что для этого в бюджете не предусмотрены средства".

"Другая причина в том, что город Силламяэ ищет возможности реализовать идею установки в Силламяэ скульптуры И. Павлова", - добавил Калберг, объясняя отказ насчет Пятса.

Иван Павлов (1849-1936) - физиолог, один из авторитетнейших ученых России, много лет приезжал на отдых в тогда дачное местечко Силламяэ.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов, в свою очередь, предположил, что его город рано или поздно тоже, как и Тойла, установит свой памятник первому президенту Эстонии и первому почетному гражданину Нарвы Константину Пятсу. "Но после того, когда закончим с могилой Гана", - подчеркнул Евграфов.

Адольф Ган (1832-1914) был городским главой Нарвы в 1873-1877 и 1882-1884 годах. Он также руководил Кренгольмской мануфактурой и занимался другой общественно полезной деятельностью. Могила Гана на старом приходском кладбище на окраине Нарвы пребывала до недавнего времени в плохом состоянии.

Реставрацию памятника на могиле Гана организовали, по словам Евграфова, совместно город Нарва и предприниматель Александр Брокк.