ВРЕМЯ: ВМС Эстонии получат два современных сторожевых корабля

Договор подписали, с одной стороны, уполномоченный правительства республики, командующий военно-морскими силами капитан-майор Й. Сантпанк, с другой - директор государственного судостроительного завода К. Майм. Там же состоялось утверждение договора военным министром генералом-лейтенантом Н. Реэком. Заказанные сторожевые корабли современны во всех отношениях и спроектированы в соответствии с современными техническими и тактическими требованиями для ведения войны на море, причем данная работа большей частью будет выполнена в Эстонии нашими же работниками. ("Põhja Kodu", 28 февраля 1940 г.)

Вирускому прокурору вручит награду посол России

Прокурор по особо важным делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсен сегодня получит из рук полномочного посла Российской Федерации Николая Успенского награду МВД России за содействие в разоблачении международной наркосети.

Айтсен руководил расследованием уголовного дела, в ходе которого в Эстонии под суд были отданы трое мужчин, обвиненных в том, что они организовали перевозку через Эстонию в Россию около 30 килограммов гашиша и 9500 таблеток экстази. В рамках этого же уголовного дела были задержаны два курьера, когда пытались доставить из России в Эстонию наличные деньги на сумму 250000 крон. Только от продажи гашиша преступный доход составил свыше семи миллионов крон.

Следственные учреждения Эстонии осуществляли в рамках этого уголовного дела тесное сотрудничество с коллегами из России.

Пресс-атташе посольства России Мария Шустицкая сказала "СП", что награда Айтсену носит название "За содействие МВД России".