Чт, 5.03.2020
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Йыхви требует привести в порядок потрепанную центральную площадь

Йыхвиская центральная площадь уже много лет испещрена выбоинами и выглядит потрепанно. Волость желает, чтобы ее привели в порядок, собственник обещает заняться этим.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

На заседаниях комиссий Йыхвиского волостного собрания в последнее время заходит речь о йыхвиской центральной площади, которая находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Волостное управление ведет переговоры с собственником, чтобы привести площадь в порядок.

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В последний раз специалист волостной управы по волостному имуществу Евгений Федоренко обращался к фирме "East Capital", собственнику права застройки центральной площади Йыхви, с просьбой привести площадь в порядок в августе 2012 года. Федоренко осмотрел центральную площадь и установил, что покрытие парковки частично разрушилось, из-за чего там образуются большие лужи, которые мешают передвигаться по представительской площади уездного центра как транспорту, так и пешеходам.

Договор обязывает

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