Йыхви требует привести в порядок потрепанную центральную площадь

ДОСТУПНО ДЛЯ

В последний раз специалист волостной управы по волостному имуществу Евгений Федоренко обращался к фирме "East Capital", собственнику права застройки центральной площади Йыхви, с просьбой привести площадь в порядок в августе 2012 года. Федоренко осмотрел центральную площадь и установил, что покрытие парковки частично разрушилось, из-за чего там образуются большие лужи, которые мешают передвигаться по представительской площади уездного центра как транспорту, так и пешеходам.