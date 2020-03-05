Йыхви требует привести в порядок потрепанную центральную площадь

На заседаниях комиссий Йыхвиского волостного собрания в последнее время заходит речь о йыхвиской центральной площади, которая находится в плачевном состоянии и требует ремонта. Волостное управление ведет переговоры с собственником, чтобы привести площадь в порядок.
В последний раз специалист волостной управы по волостному имуществу Евгений Федоренко обращался к фирме "East Capital", собственнику права застройки центральной площади Йыхви, с просьбой привести площадь в порядок в августе 2012 года. Федоренко осмотрел центральную площадь и установил, что покрытие парковки частично разрушилось, из-за чего там образуются большие лужи, которые мешают передвигаться по представительской площади уездного центра как транспорту, так и пешеходам.