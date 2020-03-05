Сельскому хозяйству тоже нужно внести свой вклад в климатическую нейтральность

Климатическая нейтральность означает, что выбросы парниковых газов прекратятся, так как экосистемы будут в состоянии их связывать. Достижение такого равновесия предполагает значительное уменьшение нынешних объемов выбросов. С 1990 года Евросоюз уменьшил объемы своих выбросов более чем на 20%, в то время как экономика стран-членов ЕС продолжала расти. Поставлена цель к 2030 году уменьшить объемы выбросов на 40%, а к 2050 году достичь климатической нейтральности.

Сельское хозяйство - один из секторов, на который сильнее всего повлияло изменение климата. Сельхоздеятельность, как сектор первичного производства, в большой степени зависит от природной среды, в том числе от погоды, запыленности, доступности воды и питательных веществ в почве. Изменение средней температуры и режима осадков, а также экстремальные погодные условия могут стать для этого сектора большим испытанием.

Сельское хозяйство тоже является одним из основных секторов, создающих выбросы парниковых газов. В Эстонии на сельское хозяйство приходится 7,2% всех выбросов парниковых газов, оно занимает по объему выбросов второе место после энергетического сектора. Главными источниками эмиссии служат непосредственные выбросы с сельхозземель, связанные с применением удобрений и обработкой земли, а также с пищеварительным процессом у животных. Судя по инвентаризации, меньшую часть выбросов создают обращение с навозом и известкование.

Если Эстония поставила сейчас перед собой цель уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов на 80% по сравнению с 1990 годом, то в результате обследования Таллиннской ТЭС обнаружили, что с применением дополнительных мер в анализируемых секторах Эстония в состоянии повысить климатические амбиции и достичь к 2050 году климатической нейтральности.

Сельское хозяйство - один из немногих секторов, где невозможно свести выбросы парниковых газов к нулю или даже сильно уменьшить. В анализе отметили, что для дополнительной оценки влияния применяемых мер необходимо провести исследования. Важна научная и развивающая деятельность, которая позволила бы внедрить новые технологии - например, перевести сельхозмашины на альтернативное топливо, что помогло бы значительно уменьшить выбросы углекислого газа (СО2), обусловленные горючим.

Сельское хозяйство тоже является одним из основных секторов, создающих выбросы парниковых газов.

В качестве дополнительной меры предлагается также проводить на сельхозпредприятиях аудиты, позволяющие более точно оценить влияние разных сельхозпрактик и технологий на климат, а также определить специфические для страны факторы выбросов, чтобы в дальнейшем точнее отражать влияние мер в инвентаризации парниковых газов.

Из обсуждаемых сельхозмер наибольшим потенциалом для уменьшения выбросов СО2 обладает нейтрализация кислых почв, увеличивающая запас углерода в землях. Нейтрализуя половину всех используемых в сельском хозяйстве кислых почв, можно достичь значительного связывания углерода. В исследовании на уменьшение выбросов в сельхозсекторе в период 2021-2050 годов на нейтрализацию почв отведено 50%. Поскольку эта мера имеет долгосрочное влияние и нейтрализацию придется проводить постоянно, то приступить к ней надо в начале периода, чтобы добиться к 2050 году желаемого результата.

Среди инвестиционных потребностей в первом периоде доминирует улучшение обращения с навозом, предусматривающее покрытие навозохранилищ и поддержку покупки устройств для внесения навоза. Покрытием навозохранилищ можно наряду с выбросами парниковых газов сократить выбросы аммиака. Для уменьшения выбросов парниковых газов в сельском хозяйстве надо также инвестировать в энергоэкономичность теплиц и овощехранилищ, а также поддерживать покупку устройств для точечного внесения удобрений. Общая стоимость инвестиций составит по оценкам 132 миллиона евро и их нужно выполнить в период 2021-2030 годов. Исследование отразило только связанные с имуществом инвестиции.

Зимнее укрытие растений тоже помогает увеличить запасы углерода в почве и уменьшить выщелачивание питательных веществ; выращивание мотыльковых растений увеличивает связывание азота из воздуха. Промежуточные культуры можно успешно разводить с использованием минимизированного возделывания земли и прямого посева. При прямом посеве выбросы парниковых газов уменьшаются прежде всего из-за сокращения выбросов от сельхозтехники. В животноводстве выбросы парниковых газов можно сократить посредством улучшения качества кормов для молочного стада и увеличения доли выпаса.

Для увеличения доли возобновляемой энергии и энергоэффективности в сельском хозяйстве предложено производить биоэнергию и увеличить ее доли в сельском хозяйстве, а также инвестировать в энергоэкономичность теплиц и овощехранилищ.