Мужчины получили суровое наказание за попытку убийства полицейского

В Нарвском доме суда Вируского уездного суда виновными признали Дмитрия Додонова (34), общее наказание для которого составило 14 лет тюрьмы, и Григория Кашинцева (24) - для него суммарное наказание составило 9 лет тюрьмы.

Мужчины обвинялись в том, что весной прошлого года они совершили попытку побега из Нарвского арестантского дома, в ходе которой попытались также убить полицейского. При конвоировании из камеры для прогулок в коридор арестантского дома Додонов брызнул в глаза полицейскому мыльным раствором, причинив ему сильное жжение в глазах, и в момент возникшего замешательства он накинулся на полицейского и стал душить его.

В это же время Кашинцев напал на находившегося при исполнении служебных обязанностей специалиста арестантского дома, чтобы тот не бросился на помощь своему коллеге. Полицейскому все же удалось нажать на тревожную кнопку, и примчавшиеся на место происшествия полицейские схватили нападавших.

Вместе с этими мужчинами под судом находился обвинявшийся в ненадлежащем физическом обращении Максим Алак (35), которого приговорили к условному лишению свободы на 4 года 2 месяца за то, что он вместе с Кашинцевым весной прошлого года в городе Нарве избил 47-летнего мужчину, причинив тяжкие телесные повреждения.