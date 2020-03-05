В Ида-Вирумаа сегодня есть несколько приютов для животных, но кохтла-ярвеский "Grey Dogs", который содержат супруги Александр и Олеся Ключанкины, имеет самый большой опыт работы. Ему скоро исполнится 20 лет.

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Не была в этом приюте с января 2015 года. Тогда для него был тяжелый день - случился пожар. Ранним утром загорелась крыша помещения, где находились собаки. Работники смогли быстро вывести животных из здания. Никто не пострадал. Собак, оставшихся без дома, отправили в таллиннский приют "Pets", с которым кохтла-ярвеский давно сотрудничает.