Чт, 5.03.2020
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Радикальная борьба с отмыванием денег оставила Ида-Вирумаа без 500 рабочих мест

Страх перед отмыванием денег уподобился камням крепостной стены, не дающим открыть даже расчетный счет тем предприятиям, которые планировали в Ида-Вирумаа новые заводы и рабочие места. В Йыхвиском бизнес-парке на сегодня свои здания возвели несколько предприятий логистики и обслуживания. Однако на большей части промпарка, где уже сейчас должны были возвышаться производственные здания, буйно разрастается кустарник.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В уезде с самой высокой в Эстонии безработицей - в Ида-Вирумаа - за последние пять лет не было создано около 500 рабочих мест, поскольку планировавшим открыть тут промпредприятия фирмам не удалось открыть расчетные счета в действующих в Эстонии банках.

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Примерно 500 рабочих мест считает близким к реальности количеством член правления управляющего промышленными парками в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве целевого учреждения "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэт Куусмик. Он указывает на 15 предприятий, купивших в этих промпарках участки, где уже сегодня должны были стоять заводы, однако не происходит ничего, поскольку действующие в Эстонии банки отказались открывать расчетные счета, а если счета у предприятий и имелись, то банки их просто закрыли. "В результате сдача предприятий в эксплуатацию и прием людей на работу постоянно откладываются, а часть проектов просто отпадает", - признался он.

Банки закрывают расчетные счета 

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