Радикальная борьба с отмыванием денег оставила Ида-Вирумаа без 500 рабочих мест

ДОСТУПНО ДЛЯ

Примерно 500 рабочих мест считает близким к реальности количеством член правления управляющего промышленными парками в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве целевого учреждения "Развитие промышленных зон Ида-Вирумаа" Теэт Куусмик. Он указывает на 15 предприятий, купивших в этих промпарках участки, где уже сегодня должны были стоять заводы, однако не происходит ничего, поскольку действующие в Эстонии банки отказались открывать расчетные счета, а если счета у предприятий и имелись, то банки их просто закрыли. "В результате сдача предприятий в эксплуатацию и прием людей на работу постоянно откладываются, а часть проектов просто отпадает", - признался он.