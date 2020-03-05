Чт, 5.03.2020
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  • ОДИН ВОПРОС: Что делают энергетики и шахтеры в период, когда Нарвские электростанции не могут выйти на рынок?

ОДИН ВОПРОС: Что делают энергетики и шахтеры в период, когда Нарвские электростанции не могут выйти на рынок?

Хандо Суттер.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Правительство поручило "Eesti Energia" в интересах государственной энергобезопасности сохранить на Нарвских станциях управляемую мощность энергопроизводства в объеме 1000 мегаватт. Однако в течение последнего полугодия Нарвские станции могли выходить на рынок не более чем с 500 мегаватт.

Председатель правления "Eesti Energia" ХАНДО СУТТЕР: 

- Действительно, в настоящий момент наши мощности превышают объемы, с которыми можно выйти на рынок. Но четвертый квартал прошлого года и первый квартал нынешнего оказались необычными. Думаю, что такой, как нынче, январь в течение следующих десяти лет не повторится. В отдаленной перспективе мы исходим из среднего года - мы верим, что сможем производить электроэнергию также в находящихся сейчас в резерве подразделениях.

Конечно, мы оптимизируем себя как технологически, так и организационно. Это значит, что если не все подразделения работают постоянно, то мы не должны держать там в это время работников. Если какое-то подразделение работает, например, два месяца в год, то мы можем переводить туда имеющихся людей из других подразделений. Нам не нужно так много людей, как раньше, мы можем оптимизировать расходы. Но определенные расходы остаются, и сегодня мы покрываем их сами.

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