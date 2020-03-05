ПЕРЕДОВИЦА: Все это уже было

В решении правительства разрешить Нарвским электростанциям сжигать в своих котлах больше древесины нет ничего нового. Мы уже проделывали подобное десять лет назад и ничего особо хорошего вспомнить об этом не можем.
Вспоминаются протесты деревообработчиков, для которых отправка древесины в печи электростанций означала повышение цены сырья примерно на 25 процентов. В нашем уезде самый большой ущерб понес производитель древесных плит "Repo Vabrikud". Помним мы и то, что удар был нанесен также по сотням тысяч частных потребителей, для которых цена дров выросла на 40 процентов. Одной из причин стало то, что Центр управления гослесами (RMK) прекратил продажу древесины частным потребителям как в нашем, так и в окрестных уездах. Ведь львиная доля объемов вырубки RMK отправлялась в котлы электростанций. И государство из нашего кармана оплатило это бессмысленное сжигание леса.
Конечно, лесовладельцы радовались тогда так же, как сейчас, ведь когда на рынке появляется новый ненасытный потребитель, это приводит к росту цены древесины и к успеху их бизнеса. У электростанций проблемы тоже нет: за отправку древесины в печи государство приплачивает предприятию миллионы. Однако тщательно ли проанализировали, что сделает такое решение с нашим энергорынком, в том числе с теми теплопотребителями, которые используют топливо на основе древесной крошки?
Мало верится, что в печи электростанций полетят только не имеющие ценности коряги. По периоду десятилетней давности мы помним также штабеля приличной древесины на складских площадках электростанций, сырой отправлявшейся в печи. То, что теперь древесину массово станут сжигать на Нарвских электростанциях, стало результатом долговременной лоббистской работы "Eesti Energia". Нынешний кризис в сланцевой промышленности дал предприятию возможность надавить на правительство. Однако ущерб от этого решения может оказаться значительно больше, чем польза.