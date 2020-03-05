ПЕРЕДОВИЦА: Все это уже было

Вспоминаются протесты деревообработчиков, для которых отправка древесины в печи электростанций означала повышение цены сырья примерно на 25 процентов. В нашем уезде самый большой ущерб понес производитель древесных плит "Repo Vabrikud". Помним мы и то, что удар был нанесен также по сотням тысяч частных потребителей, для которых цена дров выросла на 40 процентов. Одной из причин стало то, что Центр управления гослесами (RMK) прекратил продажу древесины частным потребителям как в нашем, так и в окрестных уездах. Ведь львиная доля объемов вырубки RMK отправлялась в котлы электростанций. И государство из нашего кармана оплатило это бессмысленное сжигание леса.

Конечно, лесовладельцы радовались тогда так же, как сейчас, ведь когда на рынке появляется новый ненасытный потребитель, это приводит к росту цены древесины и к успеху их бизнеса. У электростанций проблемы тоже нет: за отправку древесины в печи государство приплачивает предприятию миллионы. Однако тщательно ли проанализировали, что сделает такое решение с нашим энергорынком, в том числе с теми теплопотребителями, которые используют топливо на основе древесной крошки?