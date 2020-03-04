Спецпенсия боровшихся против независимости Эстонии членов Верховного Совета повысится на 240 евро

С индексацией зарплат зарплата члена Рийгикогу вырастет с прежних 4009 евро до 4330 евро. Это значит, что пенсия бывших членов Верховного Совета вырастет с 3006,75 евро до 3247,50 евро. В то же время средняя пенсия по старости поднимется в Эстонии до 528 евро.