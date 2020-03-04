Спецпенсия боровшихся против независимости Эстонии членов Верховного Совета повысится на 240 евро

Если средняя эстонская пенсия по старости повысится с 1 апреля на 45 евро, то бывшие члены Верховного Совета (ВС) - в том числе те, кто голосовал против независимости Эстонии, - станут получать пенсию на 240 евро выше прежнего.
Повышение пенсии бывшим членам ВС связано с индексацией окладов госслужащих. В соответствии с действующим законом, пенсия бывших членов ВС равна 75 процентам зарплаты рядового члена нынешнего Рийгикогу.
С индексацией зарплат зарплата члена Рийгикогу вырастет с прежних 4009 евро до 4330 евро. Это значит, что пенсия бывших членов Верховного Совета вырастет с 3006,75 евро до 3247,50 евро. В то же время средняя пенсия по старости поднимется в Эстонии до 528 евро.
Зарплата президента, премьер-министра, председателя Рийгикогу и председателя Госсуда поднимется до 6168,31 евро.