Цветочный марафон начался с четверга

Накануне праздника на полках магазинов, как всегда, море благоухающих цветов. Хотя большого ажиотажа в конце недели не наблюдается, продавцы знают: пик наступит в субботу, да и в воскресенье им не придется сидеть без дела.

Многие цветочные магазины удлинили рабочие дни, прежде всего потому, что поступило много заказов на букеты - на пятницу, субботу и воскресенье. Повсеместно растут и заказы с доставками - расстояния не помеха, чтобы порадовать близких.

- Так как праздничный цветочный марафон растянулся на несколько дней, ночью в этом году флористам работать не придется, - надеется руководитель "Anderson Äri" Екатерина Шмелева, одного из самых больших в Кохтла-Ярве цветочных магазинов. - Но работаем до 20 часов, а в субботу до 22.00. Если потребуется, останемся и подольше.

Недостатка товара, радующего красками всех цветов радуги, нет. Традиционно самый большой спрос на весенние цветы - тюльпаны, нарциссы и мимозу. Итальянская мимоза - капризная, часто бывает, что природные катаклизмы мешают ее цветению. Но в этом году все отлично - ветки очень качественные, пушистые. Охотно берут цикламены, анемоны и другие цветы, как отрезные, так и в горшках.

Продавцы уверяют, что больше стали покупать букетов и мужчины не скупятся - готовы потратить от 20 евро и выше. Флористы подготовились, заказав для оформления композиций разнообразной зелени - ассортимент нынче значительно больше.

Не совсем новый тренд, но факт: все чаще заказывают цветы в "шляпных коробках". Удобно, красиво и не придется искать вазу, стоят такие композиции тоже долго. Предлагают и много других вариантов коробочек и оазисов, в виде конвертов, разнообразные деревянные конструкции. "Сейчас в интернете очень много интересных оформительских идей можно найти, главное, чтобы покупатели были к этому готовы", - говорят творческие цветочницы.

Цены на цветы в этом году немного выше прошлогодних, но, как уверяют собеседники, это не их инициатива, производители разных стран всегда поднимают цены в канун 14 февраля и до марта они уже не опускаются. "Приходится очень постараться, чтобы найти хорошие цветы по приемлемым ценам, - конкретизирует Екатерина Шмелева. - Нам повезло, что в этом году удалось получить отличные голландские тюльпаны, которые можем продавать всего за один евро..."