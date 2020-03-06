Обновленный зал Йыхвиского кукольного театра ждет зрителей

Йыхвиский кукольный театр "Лепатрийну" прошлой осенью отметил 25-летний юбилей. Готовясь к этому событию, Елена и Ааре Вахер обновили театральный зал, приобрели новые стулья, поставив цель чаще показывать здесь спектакли. Не только свои, но также приглашать коллег из других театров, постановки которых лучше звучат именно в камерной обстановке - этот зал рассчитан максимум на полсотни мест.

- Несмотря на то, что кукольный театр "Лепатрийну" в Йыхви существует давно и заслужил признание публики, мало кто помнит или знает, что у нас есть свой зрительный зал, ведь больше десяти лет мы работали в качестве только гастрольного коллектива, - объясняет художественный руководитель Елена Вахер. - Когда-то показывали здесь представления, но из-за плотной гастрольной деятельности не хватало времени на другое. Благодаря открытию "Парги Кескуса" наш дом теперь не на окраине возле заброшенных гаражей, а, можно сказать, в центре и на виду. Решили, что пришло время вдохнуть жизнь и в наш маленький театральный зал на Харидузе, 3.

Собеседница уверена, что еще одна театральная площадка в нашем городе точно не будет лишней и заинтересованные зрители найдут сюда дорогу. Тем более что стоимость билетов доступная - 4-5 евро. А так как здесь будут проходить не только спектакли "Лепатрийну", то вывеска на доме "Jõhvi Nukuteater".

Старшим - спектакли, малышам - театральное утро

На весенние месяцы составлена интересная программа, и уже в понедельник, 9 марта в 11.00 в Йыхвиском кукольном театре можно увидеть спектакль "Сказки Шаляпина" в исполнении санкт-петербургского "Театра без занавеса".

- Нам повезло, они приезжают с гастролями в Таллинн и проездом из столицы Эстонии в Санкт-Петербург согласились задержаться у нас, - радуется Елена Вахер. - Возможно, не очень удобное время, но мы разослали информацию по школам, и надеюсь, ребята и их наставники не упустят возможность прикоснуться к малоизвестным фактам из биографии великого певца, поданной в увлекательной форме.

"Сказки Шаляпина" адресованы зрителям старше шести лет и это необычный 45-минутный спектакль, основанный на биографических материалах, сказках и историях, которые Шаляпин сочинял своим детям. Ирина, Лидочка, Борис, Федька и Танечка ждут папу, который уехал на гастроли. У них возникают вопросы: что такое театр и почему папа поет? Любимец Федора Ивановича, песик Булька, вместе с гувернанткой и няней рассказывают детям, как папа был маленьким, за что он полюбил театр, и приглашают поиграть в театр прямо дома - ведь папину сказку интересно не просто слушать, но и смотреть. В спектакле использованы записи голоса Ф.И. Шаляпина.

Эта постановка уже заслужила признание на фестивалях и конкурсах.

В воскресенье, 15 марта в 16.00 в кукольном театре ждут публику старше 16 лет - эстонский "Театр-проект" покажет новую постановку "Песси и Иллюзия" по новелле Юрьо Кокко. Это работа известного эстонского режиссера Рейна Агура, в ролях актеры Русского театра кукол Ирина Марьяпуу и Роман Максимук. Премьера с успехом прошла в Таллинне 23 февраля.

- Атмосфера спектакля позволит окунуться в круговорот мира, сошедшего с ума, несущего смерть и разрушения, но в наших силах

сохранить этот хрупкий мир, пронеся в душе свет и любовь, - утверждают создатели спектакля. - Сказка, рассказанная во время войны.

17 и 18 марта йыхвиские актеры проведут театральное утро с детьми из местных детских садов - расскажут о театре, покажут и поиграют с маленькими гостями в куклы.

Продолжение следует