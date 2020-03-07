ДОСТУПНО ДЛЯ

- Как у всех. Но это ведь дело привычки - сначала трудно, а потом привыкаешь к ритму, даже на что-то отвлеченное или хобби время находится. Мне становится скучно, если перестаю двигаться и развиваться. Именно поэтому год назад оставила работу администратора в торговом центре, где трудилась больше пяти лет. Приходилось вставать в пять утра, чтобы пройти по дому, потом ехать на работу, по возвращении опять решать вопросы в доме, а поздней ночью изучать документы, чтобы подготовиться к сессии или заседанию комиссии - надо ведь знать, за что придется голосовать.