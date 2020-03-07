7 марта 2020, 0:00
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Неравнодушной женщине скучна пассивная жизнь
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Предприниматель, депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания, член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ, мастерица на все руки и, главное, человек, который всегда готов отложить дела, чтобы прийти кому-то на помощь - неравнодушной кохтлаярвеске Елене Мутонен до всего есть дело.
- Складывается впечатление, что ты вообще не сидишь на месте - работа, дела товарищества, активный депутат со своей позицией, которую не стесняешься отстаивать перед чиновниками любого ранга и законодателями, успеваешь заниматься творчеством... Сколько часов в твоих сутках?