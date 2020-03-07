Предприниматель, депутат Кохтла-Ярвеского городского собрания, член правления Кохтла-Ярвеской ассоциации квартирных товариществ, мастерица на все руки и, главное, человек, который всегда готов отложить дела, чтобы прийти кому-то на помощь - неравнодушной кохтлаярвеске Елене Мутонен до всего есть дело.

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- Складывается впечатление, что ты вообще не сидишь на месте - работа, дела товарищества, активный депутат со своей позицией, которую не стесняешься отстаивать перед чиновниками любого ранга и законодателями, успеваешь заниматься творчеством... Сколько часов в твоих сутках? 

- Как у всех. Но это ведь дело привычки - сначала трудно, а потом привыкаешь к ритму, даже на что-то отвлеченное или хобби время находится. Мне становится скучно, если перестаю двигаться и развиваться. Именно поэтому год назад оставила работу администратора в торговом центре, где трудилась больше пяти лет. Приходилось вставать в пять утра, чтобы пройти по дому, потом ехать на работу, по возвращении опять решать вопросы в доме, а поздней ночью изучать документы, чтобы подготовиться к сессии или заседанию комиссии - надо ведь знать, за что придется голосовать.