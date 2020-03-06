На организуемом Кохтла-Ярвеской гимназией концерте в честь Женского дня прозвучат песни как Пугачевой, так и Кунингаса

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур говорит, что концерт 8 марта в Кохтла-Ярвеском центре культуры, который характерно назван в честь мечтательного хита Аллы Пугачевой "Миллион алых роз", - это концерт по случаю Женского дня и подарок горожанам, но в первую очередь - местным дамам.

На любой вкус

- Школа раньше не выступала в центре культуры - ученики по отдельности со своими проектами и со школой искусств выступали, но школа нет. После концерта песен собственного сочинения "Маленькая песня для большой сцены", прошедшего с аншлагом 16 декабря в Йыхвиском концертном доме, который, конечно, вмещает в несколько раз больше публики, как у города, так и у нас самих на душе слегка скребло. Первый концерт, разумеется, мог бы состояться в Кохтла-Ярве, но теперь мы с радостью восполним этот пробел, - рассказывает Агур.

5 марта в фойе школы состоялась генеральная репетиция концерта "Миллион алых роз", на которой прозвучала только половина концертной программы, и на основании этого можно было предположить, что концерт по большей части будет русскоязычным и, по мнению более резких критиков, возможно, чуть ли не с уклоном в советскую ностальгию. По словам Агура, просто так получилось - на самом деле русскоязычные песни не составляют и половины программы концерта.

- В то же время мы учли, что на концерт придут преимущественно русскоязычные местные жители, которые смогут услышать песни, которые их порадуют. Прозвучат старые добрые песни, - говорит Агур, которого весной 2018 года, когда он еще руководил таллиннской гимназией Густава Адольфа (GAG), обвинили как раз в советской ностальгии из-за концерта под названием "Красная стрела".

Приглашенные выступающие

Опытный театральный деятель Неэме Кунингас, который работает в школе, составил программу концерта и употребил свой профессионализм и талант на то, чтобы выстроить его динамику. Песни будут перемежаться стихами, сыграет фортепианный дуэт и на сцену выйдут грациозные танцоры.

В качестве сюрприза на концерте выступит Мартен, сын Неэме, который впервые стал известен широкой общественности как финалист программы "Eesti otsib superstaari" в 2009 году.

В качестве приглашенного артиста выступит также ученица 11-го класса GAG Анна-Лийза Нийнеметс, которая споет одну песню на эстонском языке и одну на русском, а также исполнит в дуэте с кохтлаярвеской Дарьей Гужовской композицию "Be mine".

- Поскольку это нечто вроде отчетного концерта для горожан, будет здорово увидеть, какие реакции он вызовет, - считает Неэме Кунингас.