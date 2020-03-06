Эстония угодила в странный заколдованный круг: с одной стороны, тратят много усилий и средств ради того, чтобы привлечь иностранные инвестиции, но в то же время из-за ограничений, связанных с противодействием отмыванию денег, создавать здесь предприятия и рабочие места становится все сложнее.
Нет никакого вопроса в том, что отмывание денег - это тяжкое преступление, с ним нужно бороться и уводить грязные денежные потоки прочь от Эстонии. Плохо то, что при этом недостаточно возможностей, чтобы установить, кто действует чисто, а кто - грязно, и поэтому открыть расчетный счет в банках не удается и тем предприятиям, в случае которых на опасность указывают сугубо косвенные критерии. Это подобно тому, как в советские времена Министерство культуры запрещало ансамблю выступать из-за того, что в его репертуаре есть песня с непонятным членам комиссии посылом, написанная неизвестным и подозрительным автором.
В подобной самозащите от отмывания денег есть опасность перегнуть палку, вследствие этого Эстония сажает себя на карантин от иностранных инвестиций. Как будто деньги, приходящие в здешнюю экономику из-за рубежа, несут в себе заразу. Если в случае с распространяющимся сейчас коронавирусом становится понятно за две недели, заразился или нет, то иностранные инвесторы могут так и не дождаться объяснений. У банков нет аппетита к риску и они не обязаны обслуживать тех, кого не хотят обслуживать, или объяснять, почему они этого не делают. В утрированном виде это напоминает скетч "Kreisiraadio" под названием "Peen poehärra", в котором продавец Всеволод отказывается обслуживать пришедшего купить колбасы Пелле-Лудвига.
Было бы несправедливо бросать камень только в огород банков. Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк в четверговом номере "Северного побережья" констатировал, что в страхе перед отмыванием денег банки закрутили свои краны, так как Финансовая инспекция запугала банки настолько, что они не берут никаких лишних рисков. Представители банков подтверждают, что это новая реальность, продиктованная законодательством, с которой придется жить дальше.
Невольно создается впечатление, что в Эстонии приходящие из Европы регулятивные меры стараются применять с крайним усердием, не учитывая при этом сопутствующие отрицательные побочные эффекты.
Защищая себя от отмывания денег, есть опасность перегнуть палку, вследствие этого Эстония сажает себя на карантин от иностранных инвестиций.
Таким образом годы усилий, направленных на привлечение иностранных инвестиций в государство и развитие экономики, идут насмарку. Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару в составленном в феврале этого года письме, в котором рассматривается развитие Ида-Вирумаа, констатирует, что регулирование банковского сектора в связи с применением мер по борьбе с отмыванием денег ограничивает экспортные возможности местных предприятий и привлечение новых инвестиций в регион. "Сейчас значительно затруднено привлечение иностранных инвесторов в Эстонию и продолжение деятельности местных экспортеров. По непроверенным данным, у тысяч предприятий расчетные счета в банках закрыты или не были открыты".
В Ида-Вирумаа государство уже больше десяти лет пытается разнообразить экономику, которая в предыдущие десятилетия опиралась в основном на сланцевую промышленность, путем создания промышленных парков. Этот путь был трудным и тернистым. Если сворачивание сланцевой промышленности произошло быстрее, чем предполагалось, то создание новых рабочих мест в этих промзонах продвигается в несколько раз медленнее. Причин много, начиная с медлительности государственной бюрократии при разрешении земельных вопросов вплоть до эскалации отношений между Западом и Россией, что заморозило множество находившихся в работе проектов в промпарках Нарвы, Йыхви и Кохтла-Ярве, расположенных у границы между этими двумя мирами.
Девелоперы ида-вируских промзон во главе с Теэтом Куусмиком, несмотря на неудачи, не падают духом, а всегда ищут решения. Когда тормозом оказались проблемы с финансированием создания новых предприятий в Ида-Вирумаа, так как в глазах кредиторов во многих проектах в этом регионе риски, как правило, больше и кредит поэтому дороже, от этого тоже нашли лекарство. Для снижения рисков возможно, например, ходатайствовать перед государством о поддержке инвестиций в промышленность.
Но если предприниматель не может даже открыть в действующих в Эстонии банках расчетный счет, это обнуляет все остальное. По скромной оценке Теэта Куусмика, из-за этой проблемы в Ида-Вирумаа за год не было создано 500 рабочих мест. Это часть платы за излишнее рвение в борьбе с отмыванием денег.
Представляется жизненно неправдоподобным, что те столкнувшиеся с проблемой банковских счетов 10-15 предприятий, которые приобрели участки в промзонах Ида-Вирумаа, готовы вложить десятки миллионов евро в строительство производственных подразделений и создать в регионе сотни рабочих мест, делают это с целью отмыть деньги.
Если взглянуть на общую картину, то проблема с расчетными счетами еще больше усугубляет патовую ситуацию в Ида-Вирумаа. Сланцевую промышленность обуздала рьяная борьба с парниковыми газами, ветропарки строить нельзя из-за гособоронных интересов, приход иностранных инвестиций затруднен из-за борьбы с отмыванием денег, за идею строительства в Нарве международного колледжа инфотехнологий правительство не ухватилось. Что же вообще можно сделать?
Несколько недель назад ведущие фигуры Центристской партии - комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон, министры Таави Аас и Яак Ааб - приехали в Кохтла-Ярве поговорить о будущем Ида-Вирумаа. Конкретики было мало, поскольку в Европейском союзе еще не решено, как распределят квоты на выбросы в следующем периоде, как будут использовать деньги фонда справедливого перехода и какие возможности здесь есть у Ида-Вирумаа. Говорили в общих чертах, что быстрого "Пыксита" не будет, но будущее Ида-Вирумаа может быть связано с ветрогенераторами или с улавливанием углерода, или с заводом по производству водорода, или с агропарком и киностудией, или с утеплением зданий.
Красноречивым было то, что когда у министра экономики Таави Ааса спросили, что министерство сделало для того, чтобы уменьшение числа рабочих мест в Ида-Вирумаа было не таким резким, как случилось в прошлом году, он констатировал: "Но это не первый раз, когда у вас здесь такое произошло. В этом смысле ничего чрезвычайного не было". Как будто читаешь Кафку.