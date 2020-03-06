Нет никакого вопроса в том, что отмывание денег - это тяжкое преступление, с ним нужно бороться и уводить грязные денежные потоки прочь от Эстонии. Плохо то, что при этом недостаточно возможностей, чтобы установить, кто действует чисто, а кто - грязно, и поэтому открыть расчетный счет в банках не удается и тем предприятиям, в случае которых на опасность указывают сугубо косвенные критерии. Это подобно тому, как в советские времена Министерство культуры запрещало ансамблю выступать из-за того, что в его репертуаре есть песня с непонятным членам комиссии посылом, написанная неизвестным и подозрительным автором.

В подобной самозащите от отмывания денег есть опасность перегнуть палку, вследствие этого Эстония сажает себя на карантин от иностранных инвестиций. Как будто деньги, приходящие в здешнюю экономику из-за рубежа, несут в себе заразу. Если в случае с распространяющимся сейчас коронавирусом становится понятно за две недели, заразился или нет, то иностранные инвесторы могут так и не дождаться объяснений. У банков нет аппетита к риску и они не обязаны обслуживать тех, кого не хотят обслуживать, или объяснять, почему они этого не делают. В утрированном виде это напоминает скетч "Kreisiraadio" под названием "Peen poehärra", в котором продавец Всеволод отказывается обслуживать пришедшего купить колбасы Пелле-Лудвига.

Было бы несправедливо бросать камень только в огород банков. Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк в четверговом номере "Северного побережья" констатировал, что в страхе перед отмыванием денег банки закрутили свои краны, так как Финансовая инспекция запугала банки настолько, что они не берут никаких лишних рисков. Представители банков подтверждают, что это новая реальность, продиктованная законодательством, с которой придется жить дальше.

Невольно создается впечатление, что в Эстонии приходящие из Европы регулятивные меры стараются применять с крайним усердием, не учитывая при этом сопутствующие отрицательные побочные эффекты.

Защищая себя от отмывания денег, есть опасность перегнуть палку, вследствие этого Эстония сажает себя на карантин от иностранных инвестиций.

Таким образом годы усилий, направленных на привлечение иностранных инвестиций в государство и развитие экономики, идут насмарку. Министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару в составленном в феврале этого года письме, в котором рассматривается развитие Ида-Вирумаа, констатирует, что регулирование банковского сектора в связи с применением мер по борьбе с отмыванием денег ограничивает экспортные возможности местных предприятий и привлечение новых инвестиций в регион. "Сейчас значительно затруднено привлечение иностранных инвесторов в Эстонию и продолжение деятельности местных экспортеров. По непроверенным данным, у тысяч предприятий расчетные счета в банках закрыты или не были открыты".