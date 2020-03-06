Под руководством турецкого тренера в Нарве нынче играют футболисты из семи стран

Последним к "Трансу" присоединился нигерийский нападающий Джеффри Чинеду, который приехал в Нарву пока что на полсезона по договору аренды из клуба высшей лиги Украины "Олимпик" (Донецк).

За "Транс" в этом сезоне играют футболисты из четырех стран Африки. Защитник Офосу Аппиа, который раньше играл в Эстонии за таллиннский "Инфонет", родом из Ганы, полузащитник Садио Тункара приехал из Мали. С 2012 года входит в ряды "Транса" уроженец Кот-д"Ивуара Ирие, который помимо работы футболистом тренирует женскую команду "Транса" и молодежь.

Присоединившийся к "Нарва-Трансу" полузащитник Нурлан Новрузов родом из Азербайджана, как и помощник тренера Ильгар Набиев. Из российских футболистов за "Транс" уже не первый год играет полузащитник Денис Поляков. Гражданство России есть также у игроков из Кохтла-Ярве Александра Иванюшина и Александра Закарлюки.

В перечень стран, откуда родом игроки, можно добавить также Канаду, поскольку там родился и вырос новый вратарь "Транса" Андреас Райдо Карукс Вайкла. Остальные девять игроков основного состава - граждане Эстонии.