Сб, 7.03.2020
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Под руководством турецкого тренера в Нарве нынче играют футболисты из семи стран

После состоявшегося в воскресенье в Нарве финала Суперкубка серебряные медали игрокам "Нарва-Транса" вручила исполнительный руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. Эта футбольная команда - своеобразный полигон интеграции, где в течение одного сезона должны найти взаимопонимание футболисты, прибывшие в Нарву из семи стран. На снимке Ирене Кяосаар жмет руку канадскому эстонцу Андреасу Вайкла, рядом с ним защитник из Ганы Офосу Аппиа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В футбольной команде "Нарва-Транс", собравшей в четверг свой состав, в этом году под руководством главного тренера турка Дженка Озджана играют футболисты из семи стран.

Последним к "Трансу" присоединился нигерийский нападающий Джеффри Чинеду, который приехал в Нарву пока что на полсезона по договору аренды из клуба высшей лиги Украины "Олимпик" (Донецк).

За "Транс" в этом сезоне играют футболисты из четырех стран Африки. Защитник Офосу Аппиа, который раньше играл в Эстонии за таллиннский "Инфонет", родом из Ганы, полузащитник Садио Тункара приехал из Мали. С 2012 года входит в ряды "Транса" уроженец Кот-д"Ивуара Ирие, который помимо работы футболистом тренирует женскую команду "Транса" и молодежь.

Присоединившийся к "Нарва-Трансу" полузащитник Нурлан Новрузов родом из Азербайджана, как и помощник тренера Ильгар Набиев. Из российских футболистов за "Транс" уже не первый год играет полузащитник Денис Поляков. Гражданство России есть также у игроков из Кохтла-Ярве Александра Иванюшина и Александра Закарлюки.

В перечень стран, откуда родом игроки, можно добавить также Канаду, поскольку там родился и вырос новый вратарь "Транса" Андреас Райдо Карукс Вайкла. Остальные девять игроков основного состава - граждане Эстонии.

Первый матч нынешнего сезона лиги мастеров "Нарва-Транс" проведет на стадионе "Калев-Фама" в субботу, 7 марта в 13.00 с бронзовой командой прошлого сезона - ныммеским "Калью".

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