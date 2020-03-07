Какой лес мы хотим видеть в будущем?

Если земледельцы могут быстро реагировать на изменения, хоть каждый год меняя агрометоды и выращиваемые культуры, то связанные с лесом решения оказывают влияние в течение десятилетий. Ввиду этого мы должны в ходе связанных с лесом дискуссий смотреть не только на сегодняшний день, но и на более далекое будущее - на 2030 или 2050 год, и даже еще дальше.

Основные вопросы, которые все мы могли бы задать себе, таковы. Во-первых, какой лес мы и наши потомки хотели бы видеть через 20, 50 или 100 лет? Во-вторых, какова роль леса в достижении климатических целей? И в-третьих, каково разумное равновесие между богатством видов жизни и лесным хозяйством?

Уже какое-то время идет составление программы развития лесохозяйства, и я очень надеюсь, что наряду с прочими деталями в ней будут также ответы на эти вопросы. Жизнеспособное лесное хозяйство означает использование леса таким образом и в таком объеме, чтобы максимально обеспечить разнообразие форм жизни, производительность, максимальное связывание СО2, способность обновляться и жизненную силу, а также позволить лесам и в будущем выполнять экологические, экономические и социальные функции как на местном, так и на государственном и мировом уровне. В условиях меняющегося климата эффективное обновление лесов является одной из основ жизнеспособного лесохозяйствования.

Нынче исполняется 100 лет с того дня, когда в Тартуском университете начали давать на родном языке образование в области лесного хозяйства. Печально констатировать, что в последние десятилетия инвестиции в лесные науки уменьшились, и эту ситуацию надо обязательство исправить.

В Эстонии лесных земель 51,4%, однако покрытых лесом, деревьями территорий еще больше. Площадь лесов в Эстонии постоянно увеличивалась. После Второй мировой войны в Эстонии было 1,4 миллиона гектаров лесных земель, к моменту восстановления независимости лесных земель было уже 1,9 миллиона гектаров, а на сегодня мы дошли до 2,4 миллиона гектаров. То есть лесных земель у нас сейчас на 40% больше, чем было после Второй мировой войны, и на 22% больше, чем в момент восстановления независимости. Площадь охраняемых лесов тоже росла год от года, и на сегодня у нас около четверти лесов находятся под охраной, то есть мы взяли под охрану 41% пережившего мировую войну леса.

Эстония - один из самых больших защитников леса в Европе. Больше, чем у нас, лесов находится под строгой охраной только в Лихтенштейне, Италии и Финляндии. Лесные земли более-менее поровну распределены между государством и частными лесовладельцами, среди последних 3/5 являются физическими лицами. В Эстонии на каждого человека приходится 1,8 гектара леса, или около 4000 деревьев.