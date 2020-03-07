ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Теэт Куусмик

Он около двадцати лет своей жизни трудится во имя того, чтобы в Ида-Вирумаа приходили новые предприятия. На этом пути было немало рифов, поскольку большую часть этого времени не зависящие от него факторы действовали, скорее, как отталкивающий, а не как притягивающий магнит.
И тем не менее Теэт Куусмик не махнул рукой и не занялся чем-то другим, хотя с учетом накопленного за эти годы огромного капитала в виде связей и опыта у него наверняка было бы из чего выбирать, а упорно и целеустремленно продолжал развивать промпарки Ида-Вирумаа. В них, хотя и не в желаемом темпе, но все же постоянно появляются новые предприятия: без этого предпринимательский ландшафт Ида-Вирумаа был бы ощутимо беднее, а рабочих мест - еще меньше.
Теперь Теэт Куусмик, который также был номинирован на звание деятеля года Ида-Вирумаа, стал одним из передовых борцов за то, чтобы вернуть в логичное серединное положение качнувшийся в другую крайность в ходе борьбы с отмыванием денег маятник. Сомнительно строгие и зачастую непонятные требования норовят затормозить развитие экономики и приход новых инвестиций. Судя по прозвучавшим на этой неделе заявлениям, это, кажется, начинают понимать и стоящие у власти политики.