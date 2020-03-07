ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Теэт Куусмик

И тем не менее Теэт Куусмик не махнул рукой и не занялся чем-то другим, хотя с учетом накопленного за эти годы огромного капитала в виде связей и опыта у него наверняка было бы из чего выбирать, а упорно и целеустремленно продолжал развивать промпарки Ида-Вирумаа. В них, хотя и не в желаемом темпе, но все же постоянно появляются новые предприятия: без этого предпринимательский ландшафт Ида-Вирумаа был бы ощутимо беднее, а рабочих мест - еще меньше.