Средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа составила в прошлом году 1147 евро

По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в Ида-Вирумаа составила в 2019 году 1147 евро, что на 8,8 процента больше, чем было годом раньше.
Среди уездов Ида-Вирумаа занимает по показателям зарплаты восьмое место. За ним следуют Пылвамаа (1140), Вырумаа (1113), Ляэне-Вирумаа (1095), Сааремаа (1082), Йыгевамаа (1066), Валгамаа (1058) и Хийумаа (993).
Среди остальных уездов наиболее высокая средняя зарплата была в Харьюмаа (1531) и Тартумаа (1426).Только в этих двух уездах уровень зарплат превысил средний по Эстонии, который в прошлом году составил 1407 евро.