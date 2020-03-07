Сб, 7.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Полярная мыза не будет объединена с шахтным музеем

Полярная мыза Кукрузе летом становилась также театральной мызой, однако продолжать вести эту линию не решаются. "В позапрошлом году мы остались с театром в минусе, и поскольку волость в таком случае плечо не подставляет, мы больше не можем брать такие риски", - сказал председатель совета Полярной мызы Гуйдо Теллис.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Тойлаское волостное управление отказалось от идеи объединить Полярную мызу Кукрузе с шахтным музеем из-за противостояния последнего.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В феврале "Северное побережье" писало, что для обеспечения выживания Полярной мызы ее подумывают объединить с расположенным в Кохтла-Нымме Эстонским шахтным музеем. Полярная мыза Кукрузе сейчас получает из бюджета Тойлаской волости поддержку в размере 30000 евро в год. Без более крупного денежного вливания сделать скачок в развитии, по оценке руководителя и совета Полярной мызы, невозможно.

Нарушит равновесие

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ