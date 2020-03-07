Полярная мыза не будет объединена с шахтным музеем

Полярная мыза Кукрузе летом становилась также театральной мызой, однако продолжать вести эту линию не решаются. "В позапрошлом году мы остались с театром в минусе, и поскольку волость в таком случае плечо не подставляет, мы больше не можем брать такие риски", - сказал председатель совета Полярной мызы Гуйдо Теллис.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik