Полярная мыза не будет объединена с шахтным музеем

Тойлаское волостное управление отказалось от идеи объединить Полярную мызу Кукрузе с шахтным музеем из-за противостояния последнего.
В феврале "Северное побережье" писало, что для обеспечения выживания Полярной мызы ее подумывают объединить с расположенным в Кохтла-Нымме Эстонским шахтным музеем. Полярная мыза Кукрузе сейчас получает из бюджета Тойлаской волости поддержку в размере 30000 евро в год. Без более крупного денежного вливания сделать скачок в развитии, по оценке руководителя и совета Полярной мызы, невозможно.