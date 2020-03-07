В Нарвской крепости одна стройка сменится другой

Открытие восточного крыла Нарвской крепости вместе с новой экспозицией запланировано на начало лета. В то же время начнутся работы по новому проекту в Западном дворе, чтобы там стало удобнее передвигаться и устраивать мероприятия.
В ближайшее время посетители смогут попасть в закрытое пока что восточное крыло здания конвента, где разместятся выставочные помещения и залы для мероприятий. Внутренний же двор здания конвента превратится в площадку для представлений и концертов, где будет 180-190 сидячих мест.