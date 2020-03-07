Сб, 7.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Нарвской крепости одна стройка сменится другой

Новая билетная касса и магазин сувениров Нарвской крепости готовы; в выставочных помещениях и залах для мероприятий в восточном крыле строители наносят последний лоск и начинается кипучая работа над экспозицией.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Открытие восточного крыла Нарвской крепости вместе с новой экспозицией запланировано на начало лета. В то же время начнутся работы по новому проекту в Западном дворе, чтобы там стало удобнее передвигаться и устраивать мероприятия.

ДОСТУПНО ДЛЯ

В ближайшее время посетители смогут попасть в закрытое пока что восточное крыло здания конвента, где разместятся выставочные помещения и залы для мероприятий. Внутренний же двор здания конвента превратится в площадку для представлений и концертов, где будет 180-190 сидячих мест.

Вид, вид и еще раз вид 

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