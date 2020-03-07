Противоречия с законом не было

Заказанная волостной управой правовая оценка решений Люганузеской волости, на основании которых выплатили поддержку НКО "Maidla Mõisa Arendus" и которые, по оценке оппозиции, были неэтичными и местами вызывали сомнения в законности, показала, что волость Люганузе не вступила в противоречие с законами при выплате дополнительной поддержки "Maidla Mõisa Arendus" и все законно.
Также не противоречит закону решение, на основании которого член правления некоммерческого объединения перевел на себя договор лизинга легкового автомобиля.
Ревизионная комиссия, проверившая бухгалтерию некоммерческого объединения с участием волости, тоже не выявила нарушений.
Баня Кюттейыу выставлена на продажу
Волость Люганузе выставила на продажу по стартовой цене 1500 евро здание в Кюттейыу, которое еще совсем недавно служило баней.
Баня площадью 261 квадратный метр амортизировалась, и состояние отопительного оборудования настолько плохое, что Спасательный департамент запретил использовать здание в качестве общественной бани. Инвестиция в отопительную систему обойдется в тысячи евро, и поскольку пользователей бани очень мало, сочли разумным не реновировать здание, а найти возможность, чтобы пользующиеся услугой могли удобно добираться до кивиылиской бани.
Стартовая цена бани по адресу ул. Кюттейыу, 19 установлена в размере 1500 евро.