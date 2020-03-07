Противоречия с законом не было

Заказанная волостной управой правовая оценка решений Люганузеской волости, на основании которых выплатили поддержку НКО "Maidla Mõisa Arendus" и которые, по оценке оппозиции, были неэтичными и местами вызывали сомнения в законности, показала, что волость Люганузе не вступила в противоречие с законами при выплате дополнительной поддержки "Maidla Mõisa Arendus" и все законно.