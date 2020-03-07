Борьба Йыхви с драками у баров: время работы баров сокращают на час

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Полиция еще осенью прошлого года обратилась в Йыхвиское волостное управление с письмом-просьбой ограничить продажу алкоголя в барах или сократить время их работы, чтобы уменьшить число нарушений общественного порядка. Речь идет главным образом о двух увеселительных заведениях - "Jõhvi Keldеr" на Кесквяльяк, 7 и баре "L'amour" на улице Кааре, 23.