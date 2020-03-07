Сб, 7.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Борьба Йыхви с драками у баров: время работы баров сокращают на час

Поведение употребивших алкоголь людей в городе Йыхви доставляет по ночам головную боль полиции.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В двух йыхвиских барах урежут часы работы в надежде, что это поможет уменьшить число пьяных драк и прочих нарушений порядка, уже долгое время доставляющих головную боль полиции.

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Полиция еще осенью прошлого года обратилась в Йыхвиское волостное управление с письмом-просьбой ограничить продажу алкоголя в барах или сократить время их работы, чтобы уменьшить число нарушений общественного порядка. Речь идет главным образом о двух увеселительных заведениях - "Jõhvi Keldеr" на Кесквяльяк, 7 и баре "L'amour" на улице Кааре, 23.

Будут закрывать раньше

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