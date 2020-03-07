Сб, 7.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Нарва и Йыхви соревнуются за покупателей

Наряду с предоставлением возможности совершить покупки торговые центры все больше превращаются в развлекательные центры. Этот снимок сделан в торговом центре "Fama" во время шоу молодежной труппы "The Young Americans".

ФОТО: Илья Смирнов

Открытие йыхвиского "Pargi Keskus" в конце прошлого года заставляет и нарвские торговые центры прилагать больше усилий ради привлечения покупателей, особенно в ситуации, когда население Ида-Вирумаа каждый год сокращается на несколько тысяч человек.

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Тармо Клейманн, который руководит двумя крупнейшими торговыми центрами Нарвы, "Astri" и "Fama", где работает около 600 человек, а общая площадь магазинов превышает 40000 квадратных метров, констатирует, что в ситуации, когда жителей не прибавляется, а конкуренция в то же время усиливается и все больше покупок делают в интернете, как центрам, так и магазинам приходится прилагать больше усилий, чтобы удержать клиентов.

Покупателей меньше, обороты растут

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