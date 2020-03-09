Поздравляем, "Северное побережье"! Эрик Гамзеев признан журналистом года

Эрик Гамзеев удостоился титула "Журналист года" в конкуренции с крупными общереспубликанскими изданиями. После вручения награды в Доме учителя в Таллинне многие журналисты и редакторы, поздравляя Эрика, сказали, что титул ушел в нужные руки и они болели именно за него.

Эрик Гамзеев - первый журналист уездной газеты в Эстонии, удостоившийся титула "Журналист года". Помимо него на это звание претендовали Хели Рааметс из "Maaleht" и Сулев Ведлер из "Eesti Ekspress".

Жюри обосновало свое решение тем, что в "Северном побережье" всегда освещаются все темы, связанные с ида-вируским регионом. "Эрик Гамзеев - это журналист, который сумел добиться успеха со своей газетой", - констатировало жюри. Эрик Гамзеев нынче был номинирован на журналистскую премию в трех категориях: мнение в русскоязычных медиа, новость в уездной газете и очерк в уездной газете, и это тоже было одним из аргументов жюри.

Журналистской премии удостоился также Эрик Калда за вышедшую в "Северном побережье" статью "Eesti taandumine" ("Отступление Эстонии"), которую признали лучшей статьей-мнением, опубликованной в уездных газетах в прошлом году.

В число номинантов на журналистскую премию в категории "Лучшая новость" нынче попала также вышедшая в "Северном побережье" статья Эрика Калда "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele" ("Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим").