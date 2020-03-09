Сергей Черкасов приглашает на встречу с Чеховым

В субботу, 14 марта в 15.00 в Силламяэской библиотеке (Виру, 26) артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов представит литературно-музыкальную программу "Моя "Она", посвященную 160-летнему юбилею Антона Чехова.
Она составлена из ранних рассказов Великого Инженера Человеческих Душ и рассказы относятся к тому времени, когда он еще подписывался Антоша Чехонте, Брат моего брата или Человек без селезенки.
Речь пойдет о взаимоотношениях между женщинами и мужчинами, о прелестях семейной жизни и прочих радостях… С юмором и серьезно. Гости услышат произведение, которое Антон Павлович назвал своим лучшим рассказом. Также прозвучат городские романсы конца 19-го века. Вход - свободный.