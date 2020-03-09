Канцлер права - мэру Нарвы: "Проводить местный народный опрос нужно ответственно"

Канцлер права Юлле Мадизе дала критическую оценку проведенному по инициативе мэрии Нарвы опросу населения про согласие или несогласие на строительство в городе дома для людей с психическими расстройствами.
По решению Нарвской горуправы с 17 февраля по 2 марта среди взрослых нарвитян проводили опрос: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если да, то какое месторасположение вы выбрали бы?". Горожанам было предложено ответить "не желаю вообще" или выбрать одно из четырех возможных мест на относительно малонаселенных окраинах Нарвы.
Опрос был проведен в связи с тем, что в 2019 году Нарвская горуправа получила от АО "Hoolekandeteenused" ходатайство о разрешении на строительство дома для людей с психическими расстройствами. Перспектива такого соседства всколыхнула нарвское общество.
Сам опрос и формулировка вопроса были раскритикованы руководством АО "Hoolekandeteenused", о чем "Северное побережье" уже рассказывало. "Задавать такой вопрос - это оскорблять всех проживающих в Нарве людей с особыми потребностями и их близких", - возмущался председатель правления АО "Hoolekandeteenused" Маарьо Мяндмаа.
- Конституция Эстонии говорит, что никого нельзя дискриминировать из-за его особых потребностей. Мы подали соответствующее заявление как канцлеру права, так и уполномоченному по гендерному равноправию и равному отношению, - сообщал он.
Оппозиционные депутаты Нарвского горсобрания Вера Григорьева и Виктор Шемарин в конце февраля заявили, что, организовав этот опрос, мэр города Алексей Евграфов нарушил Закон об организации местного самоуправления, положение о городе Нарва и постановление Нарвского горсобрания о порядке проведения опроса горожан.
- Городская управа не обращалась с этим вопросом к депутатам горсобрания, и, как видно из протоколов заседаний горуправы, этот вопрос даже не обсуждался. По нашему мнению, проводя данный опрос, мэр превысил свои полномочия и подорвал репутацию города Нарва и депутатов, поскольку руководитель АО "Hoolekandeteenused" Маарьо Мяндмаа подал заявление по этому поводу канцлеру права и уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению, - заявила Григорьева с трибуны Нарвского горсобрания 27 февраля.
Комментируя это обвинение, мэр Алексей Евграфов в ответном трехстраничном письме напомнил, что существующий официальный порядок проведения опросов нарвитян, на который указали оппозиционеры, не запрещает горуправе проводить свои опросы по вопросам, представляющим общественный интерес. "Таким опросом не решаются важные и принципиальные вопросы, а цель опроса - выяснение отношения жителей, картографирование потенциальных узких мест и предостережений, сбор дополнительной информации для определения местоположения дома попечения", - объясняет Евграфов.
"Подчеркиваю, что опрос необходим прежде всего для того, чтобы выяснить реальное отношение жителей Нарвы к проблеме и найти ее возможные и при необходимости альтернативные решения", - отметил мэр приграничного города.
Канцлер права Юлле Мадизе 6 марта обнародовала свою официальную позицию, среди прочего гласящую, что "если Нарвское горуправление хотело выяснить, каковы страхи жителей в связи с домом для людей с особыми психическими потребностями, уместно было бы провести, например, социологическое исследование и на основании его результатов решить, как развеять напрасные страхи горожан и обеспечить безопасность уязвимых людей. Организованный горуправой опрос жителей этой цели не достигает".
"Опрос не был необходим и с точки зрения пространственного планирования: корректное вовлечение, сбор мнений и взвешивание интересов по-прежнему необходимы при вынесении решений, касающихся планировок и права на строительство. Орган самоуправления всегда должен формулировать вопрос народного опроса откровенно, и людям нужно заблаговременно четко сказать, что зависит от результата опроса. Народный опрос и народное голосование - это важные способы организации общественной жизни. Следовательно, проводить местный народный опрос нужно ответственно и задавать важный вопрос в нейтральной, четкой, соответствующей Конституции формулировке. Нарвский народный опрос в этот раз этим принципам не соответствовал", - заключила канцлер права.
Мадизе напомнила, что право на свободу передвижения имеется и у людей с особыми психическими потребностями, которые не опасны для себя или других, но нуждаются в поддержке в повседневной жизни. "Ребенок с особыми психическими потребностями может родиться в любой семье, у каждого в течение жизни могут возникнуть особые психические потребности из-за болезни или травмы".
Раскритикованный опрос нарвитян завершился 2 марта, но его результатов нет и поныне. Член Нарвской горуправы и директор городского департамента социальной помощи Елена Васильева сказала "Северному побережью", что итоговые цифры будут подсчитаны, структурированы и опубликованы на днях. "Нам нужно таблицы строить, все проверять и пересчитывать несколько раз", - объяснила она такую неоперативность.
- Не торопите нас, - попросила чиновница.
Васильева напомнила, что опрос проходил не только в интернет-среде, а еще и на бумаге.
- Кроме департамента у нас еще шесть учреждений, в которых мы эти листы положили. У нас там клиентов очень много, и их родственников тоже много, а многие брали (листы) и в свои кооперативы, - обрисовала Васильева объем работы.