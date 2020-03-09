Канцлер права - мэру Нарвы: "Проводить местный народный опрос нужно ответственно"

По решению Нарвской горуправы с 17 февраля по 2 марта среди взрослых нарвитян проводили опрос: "Следует ли разрешить строительство дома попечения для людей с психическими расстройствами вблизи жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, магазинов и других объектов общественного пользования? Если да, то какое месторасположение вы выбрали бы?". Горожанам было предложено ответить "не желаю вообще" или выбрать одно из четырех возможных мест на относительно малонаселенных окраинах Нарвы.

Опрос был проведен в связи с тем, что в 2019 году Нарвская горуправа получила от АО "Hoolekandeteenused" ходатайство о разрешении на строительство дома для людей с психическими расстройствами. Перспектива такого соседства всколыхнула нарвское общество.

Сам опрос и формулировка вопроса были раскритикованы руководством АО "Hoolekandeteenused", о чем "Северное побережье" уже рассказывало. "Задавать такой вопрос - это оскорблять всех проживающих в Нарве людей с особыми потребностями и их близких", - возмущался председатель правления АО "Hoolekandeteenused" Маарьо Мяндмаа.

- Конституция Эстонии говорит, что никого нельзя дискриминировать из-за его особых потребностей. Мы подали соответствующее заявление как канцлеру права, так и уполномоченному по гендерному равноправию и равному отношению, - сообщал он.

Оппозиционные депутаты Нарвского горсобрания Вера Григорьева и Виктор Шемарин в конце февраля заявили, что, организовав этот опрос, мэр города Алексей Евграфов нарушил Закон об организации местного самоуправления, положение о городе Нарва и постановление Нарвского горсобрания о порядке проведения опроса горожан.

- Городская управа не обращалась с этим вопросом к депутатам горсобрания, и, как видно из протоколов заседаний горуправы, этот вопрос даже не обсуждался. По нашему мнению, проводя данный опрос, мэр превысил свои полномочия и подорвал репутацию города Нарва и депутатов, поскольку руководитель АО "Hoolekandeteenused" Маарьо Мяндмаа подал заявление по этому поводу канцлеру права и уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению, - заявила Григорьева с трибуны Нарвского горсобрания 27 февраля.

Комментируя это обвинение, мэр Алексей Евграфов в ответном трехстраничном письме напомнил, что существующий официальный порядок проведения опросов нарвитян, на который указали оппозиционеры, не запрещает горуправе проводить свои опросы по вопросам, представляющим общественный интерес. "Таким опросом не решаются важные и принципиальные вопросы, а цель опроса - выяснение отношения жителей, картографирование потенциальных узких мест и предостережений, сбор дополнительной информации для определения местоположения дома попечения", - объясняет Евграфов.

"Подчеркиваю, что опрос необходим прежде всего для того, чтобы выяснить реальное отношение жителей Нарвы к проблеме и найти ее возможные и при необходимости альтернативные решения", - отметил мэр приграничного города.