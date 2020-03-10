ВРЕМЯ: Национальные костюмы для чиновников

Начало ношению народной одежды в женском коллективе нарвского отделения Банка Эстонии было положено накануне годовщины республики. В этот день в банке можно было увидеть чиновниц в народных костюмах.

В нарвском отделении Банка Эстонии национальные костюмы для работниц куплены за счет банка, что подает замечательный пример, который достоин того, чтобы ему последовали и другие учреждения. Носить национальную одежду накануне и в дни больших праздников должны бы также чиновницы горуправ, воинских учреждений и других государственных учреждений. Также это следовало бы делать работницам канцелярий предприятий. ("Põhja Kodu", 1 марта 1940 г.)

Табачные контрабандисты массово попадаются на границе

Пограничники ежедневно задерживают в Нарве на таможенном пешеходном пункте перевозчиков нелегального товара - из России в Эстонию они пытаются пронести под одеждой контрабандные сигареты.

По словам руководителя Нарвского железнодорожного погранпункта Андруса Тинта, контрабандисты прячут сигареты обычно под подкладкой одежды и иногда заранее вынимают курево из оберточной фольги, чтобы металлоискатель не обнаружил нелегальный товар. "Сигареты поштучно рассовывают по специальным карманам", - отметил Тинт.

По его словам, некоторые нелегальные перевозчики умудряются утрамбовывать под одеждой довольно большие количества сигарет. Например, 5 марта чиновники задержали Сергея (37) с 19-ю пачками сигарет с российскими акцизными марками. 10 февраля попался 59-летний гражданин России, проживающий в Эстонии, - при нем обнаружили 30 пачек сигарет свыше разрешенного количества. 18 января пограничники задержали Александра (48) - у него под одеждой было спрятано аж 17 блоков сигарет.