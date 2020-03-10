Нарвский художник Альберт Беляков создает современные мифы

Альберт Беляков - член Объединения русских художников в Эстонии и общест­ва нарвских художников "Вестервалли". Несмотря на солидный возраст - перевалило за восемьдесят, он активно работает. В последние годы у него состоялось множество персональных выставок в разных городах страны. Осенью 2019-го показывал живопись и графику в Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца, еще одну коллекцию - в библиотеке. Теперь рад поделиться своими фантазиями с йыхвисцами.

"Современные мифы" - коллекция графических рисунков с изображением причудливых животных. Фантазийные существа визуализированы с помощью ультратонких линий. По словам автора, требовалось четыре-шесть дней, чтобы сделать один рисунок. "Иногда у меня было целостное видение, иногда начинал с небольшой детали, линии или точки, постепенно вырастая из нее", - признается он.

Альберт Беляков родился 16 февраля 1937 года в Вологодской области России. После службы в армии в течение пяти лет работал художником-дизайнером в Херсоне, на Украине, где и пристрастился к изобразительному искусству. В 1988 году переехал в Эстонию, сначала жил в Таллинне - освоил столярное дело и строительные навыки, чем зарабатывал на жизнь. В 2006 году переехал в Нарву. Последние годы много времени посвящает хобби, утверждая, что ни за какие миллионы не откажется от удовольствия взять в руки кисть и краски. Его работы есть в музеях Херсона, Новой Каховки, Нарвы и Череповца, в частных коллекциях во Франции, Германии, Канаде, Финляндии, России, США, Великобритании.