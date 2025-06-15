В Эстонии зажжен и отправился в путь огонь праздника песни и танца

В воскресенье, 15 июня, на восходе солнца в парке Эстонского национального музея в Тарту был зажен огонь XXVIII Праздника песни и XXI Праздника танца «Iseoma». Так началось 18-дневное путешествие огня по уездам Эстонии. Огонь прибудет в Таллинн 2 июля.
Торжественное шествие огня Праздника песни из Тарту в Таллинн впервые произошло в 1969 году, когда с первого Праздника песни минуло сто лет.
Начиная с 1990-го, доставка огня из Тарту в Таллинн стала традицией всех всеобщих праздников песни и танца.
Шествие организует Фонд эстонского Праздника песни и танца совместно с местными самоуправлениями и оргкомитетом ESTO. План продвижения огня по Эстонии можно посмотреть ЗДЕСЬ. В частности, в Ида-Вирумаа огонь будет 28-29 июня.
XXVIII Праздник песни и XXI Праздник танца «Iseoma» пройдут с 3 по 6 июля 2025 года в Таллинне. Художественный руководитель праздника - Хели Юргенсон, главная режиссер танцевального праздника - Хелена-Мариана Рейманн, а творческий руководитель праздника народной музыки - Хелин Пихлап.