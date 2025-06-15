В Эстонии зажжен и отправился в путь огонь праздника песни и танца

Торжественное шествие огня Праздника песни из Тарту в Таллинн впервые произошло в 1969 году, когда с первого Праздника песни минуло сто лет.

Начиная с 1990-го, доставка огня из Тарту в Таллинн стала традицией всех всеобщих праздников песни и танца.

Шествие организует Фонд эстонского Праздника песни и танца совместно с местными самоуправлениями и оргкомитетом ESTO.​ План продвижения огня по Эстонии можно посмотреть ЗДЕСЬ. В частности, в Ида-Вирумаа огонь будет 28-29 июня.