Вт, 10.03.2020
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"HITO/Karjamaa" победил "Kadrina Karud"

Если в состоявшейся в декабре прошлого года в Йыхви встрече "HITO/Karjamaa" и "Kadrina Karud" победу в равной борьбе одержала ляэне-вируская команда, то теперь идавирусцы под руководством набравшего 30 очков Вейко Симма взяли реванш.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Несколько месяцев находившийся в эстонской баскетбольной первой лиге на волне поражений "HITO/Karjamaa" преподнес в пятницу сюрприз, когда переиграл на чужой площадке занимающую в лиге четвертое место команду "Kadrina Karud" - 99:95.

Повернуть ход игры в проходившей поначалу на равных встрече удалось "HITO/Karjamaa" в начале последней четверти, начавшейся при счете 76:74 в пользу "Kadrina Karud". За две с половиной минуты ида-вируская команда совершила спурт 11:0 и больше не выпустила удачу из рук. 

Героями встречи стали Вейко Симм (30 очков и 11 мячей под щитом) и Эдвард Трумм (26 очков и 12 мячей). Марго Тали и Эрик Рауд добавили в копилку команды по 17 очков.

Однако третья победа сезона с большой долей вероятности не спасет "HITO/Karjamaa" от последнего места и вылета из лиги. В основном турнире осталось провести еще три игры и у ида-вируской команды наряду с тремя победами имеются 16 поражений. Занимающий 11-е место "Balteco" одержал пять побед, а занимающий 10-е место "Tartu Ülikool/Kuremaa" - шесть. Из первой лиги выбывают две последние по итогам основного турнира команды.

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