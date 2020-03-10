"HITO/Karjamaa" победил "Kadrina Karud"

Повернуть ход игры в проходившей поначалу на равных встрече удалось "HITO/Karjamaa" в начале последней четверти, начавшейся при счете 76:74 в пользу "Kadrina Karud". За две с половиной минуты ида-вируская команда совершила спурт 11:0 и больше не выпустила удачу из рук.

Героями встречи стали Вейко Симм (30 очков и 11 мячей под щитом) и Эдвард Трумм (26 очков и 12 мячей). Марго Тали и Эрик Рауд добавили в копилку команды по 17 очков.