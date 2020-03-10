"HITO/Karjamaa" победил "Kadrina Karud"

Несколько месяцев находившийся в эстонской баскетбольной первой лиге на волне поражений "HITO/Karjamaa" преподнес в пятницу сюрприз, когда переиграл на чужой площадке занимающую в лиге четвертое место команду "Kadrina Karud" - 99:95.
Повернуть ход игры в проходившей поначалу на равных встрече удалось "HITO/Karjamaa" в начале последней четверти, начавшейся при счете 76:74 в пользу "Kadrina Karud". За две с половиной минуты ида-вируская команда совершила спурт 11:0 и больше не выпустила удачу из рук.
Героями встречи стали Вейко Симм (30 очков и 11 мячей под щитом) и Эдвард Трумм (26 очков и 12 мячей). Марго Тали и Эрик Рауд добавили в копилку команды по 17 очков.
Однако третья победа сезона с большой долей вероятности не спасет "HITO/Karjamaa" от последнего места и вылета из лиги. В основном турнире осталось провести еще три игры и у ида-вируской команды наряду с тремя победами имеются 16 поражений. Занимающий 11-е место "Balteco" одержал пять побед, а занимающий 10-е место "Tartu Ülikool/Kuremaa" - шесть. Из первой лиги выбывают две последние по итогам основного турнира команды.