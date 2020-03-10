ОДИН ВОПРОС: Как распространяющийся по миру коронавирус влияет на бизнес на сланцевом масле?

Под влиянием коронавируса в мире сокращается потребление нефтепродуктов и падает цена на нефть, а цена на произведенное в Ида-Вирумаа сланцевое масло в большой степени зависит от цены на нефть.
Председатель правления "Viru Keemia Grupp" АХТИ АСМАНН:
- На производство масел влияет цена на нефть. Недолгое время, безусловно, могут быть спекулятивные элементы в изменениях цены на нефть, если сторонам не удастся о чем-то договориться. Если коронавирус начнет влиять на экономический рост, это неизбежно затормозит и спрос на нефтепродукты. На цену это позитивно не повлияет. Цена на нефть формируется в соответствии с тем, как договорятся страны-члены ОПЕК, но это невозможно прогнозировать.
Сейчас мы работаем с прежними объемами производства и следим за ситуацией. Резких движений мы пока не планируем. Ключевой вопрос в том, насколько обширным и продолжительным окажется распространение коронавируса.