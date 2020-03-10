Вт, 10.03.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

Борьба с вирусами: школы пахнут спиртом

В Нарвской эстонской гимназии жизнь идет в обычном ритме, разве что у уборщиц стало больше работы, чем в безвирусное время.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Министерство образования советует школам и детсадам быть готовыми на тот случай, если им временно придется закрыть свои двери, как сделала это гимназия Кристийне, где у одного ученика обнаружили инфекцию COVID-19. Ида-вируские школьные руководители подтвердили, что если потребуется, то реорганизуют учебную работу, но от паники они пока воздерживаются.

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Министерство образования и науки порекомендовало учреждениям образования следовать рекомендациям Департамента здоровья по причине распространения заболеваемости COVID-19 во всем мире, а также обратилось ко всем учреждениям образования с призывом быть готовыми на случай необходимости временно закрыться и реорганизовать учебную работу, чтобы избежать распространения инфекции в школах и детсадах. 

Рекомендации учитывают 

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