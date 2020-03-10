Борьба с вирусами: школы пахнут спиртом

В Нарвской эстонской гимназии жизнь идет в обычном ритме, разве что у уборщиц стало больше работы, чем в безвирусное время.

Министерство образования советует школам и детсадам быть готовыми на тот случай, если им временно придется закрыть свои двери, как сделала это гимназия Кристийне, где у одного ученика обнаружили инфекцию COVID-19. Ида-вируские школьные руководители подтвердили, что если потребуется, то реорганизуют учебную работу, но от паники они пока воздерживаются.