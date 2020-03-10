Работа "Северного побережья" удостоилась большого признания

Эстонский медиасоюз отметил в этом году работу "Северного побережья" двумя пресс-премиями: главного редактора Эрика Гамзеева выбрали журналистом года Эстонии, а исполнительный редактор Эрик Калда получил награду за лучшую статью-мнение среди опубликованных в уездных газетах.
Эрик Гамзеев удостоился титула "Журналист года" в конкуренции с крупными общереспубликанскими изданиями. После вручения награды в Доме учителя в Таллинне многие журналисты и редакторы, поздравляя Эрика, сказали, что титул ушел в нужные руки и они болели именно за него.
"Северное побережье" стало большим
Эрик Гамзеев - первый журналист уездной газеты в Эстонии, удостоившийся титула "Журналист года". Помимо него на это звание претендовали Хели Рааметс из "Maaleht" и Сулев Ведлер из "Eesti Ekspress".
Жюри обосновало свое решение тем, что в "Северном побережье" всегда освещаются все темы, связанные с ида-вируским регионом. "Эрик Гамзеев - это журналист, который сумел добиться успеха со своей газетой", - констатировало жюри. Эрик Гамзеев нынче был номинирован на журналистскую премию в трех категориях: мнение в русскоязычных медиа, новость в уездной газете и очерк в уездной газете, и это тоже было одним из аргументов жюри.
Журналистской премии удостоился также Эрик Калда за вышедшую в "Северном побережье" статью "Eesti taandumine" ("Отступление Эстонии"), которую признали лучшей статьей-мнением, опубликованной в уездных газетах в прошлом году.
Отобранная жюри среди 23 представленных на конкурс материалов статья Эрика Калда "Eesti taandumine" вышла в "Северном побережье" 16 февраля прошлого года, а спустя несколько дней - также в "Постимеэс".
Именно в этот момент достигла пика борьба за то, чтобы создаваемая в Кохтла-Ярве госгимназия была эстоноязычной. Написанная Эриком Калда статья привлекла большое внимание по всей Эстонии и оказала свое влияние на принятие решений, касающихся будущего гимназии. На этот материал откликнулись тысячи читателей.
"Вопрос Кохтла-Ярвеской гимназии стал для здешних эстоноязычных и проэстонски настроенных людей последней красной чертой в долгом процессе, когда государство вкладывало миллионы евро в интеграцию и языковое обучение русскоязычных людей - зачастую впустую", - писал Эрик Калда в своей статье-мнении.
Кроме материала в категории статей-мнений материал Эрика Калда "Jõhvi valitsemisstiil: hea palgaga töökohad omadele" ("Йыхвиский стиль правления: рабочие места с хорошей зарплатой - своим"), опубликованный в газете 9 ноября прошлого года, номинировался среди четырех лучших статей в уездных газетах в категории новостей.
Эрик Калда в шестой раз отмечается пресс-премией. Четыре раза ему присуждали ее в категории новостных материалов и дважды - в категории статей-мнений.
За последние 20 лет "Северное побережье" 12 раз удостаивалось пресс-наград и более пары десятков раз было представлено в номинациях.
Признание добавляет также ответственности
По словам Эрика Калда, он рад, что работу команды "Северного побережья" замечают и за пределами Ида-Вирумаа. "Такое внимание и признание вдохновляют и подтверждают, что мы делаем дело, которое не оставляет людей равнодушными как в родном уезде, так и за его пределами".
Он добавил, что для того, чтобы делать хорошую журналистику, недостаточно одного или пары корреспондентов. "Хорошую журналистику можно делать только тогда, когда есть доверие. Прежде всего доверие читателей к изданию, а также доверие источников к журналистам этого издания. Я получил за несколько дней много поздравлений от разных людей, и многие из них говорят, что они очень рады, ведь деятельность и положение дел "Северного побережья" их волнуют", - сказал он.
По словам Эрика Гамзеева, очень приятно, что деятельность "Северного побережья" трогает настолько многих людей как здесь в Ида-Вирумаа, так и в остальной Эстонии. "Признание добавляет ответственности и повышает ожидания читателей. Мы со своими коллегами и впредь будем прилагать усилия во имя того, чтобы "Северное побережье" было хорошей газетой", - сказал он, отметив, что особого уважения достойны все те, кто неизменно занимается сложной работой журналиста в Эстонии.
Отклики в связи с чествованием "Северного побережья"
Хелен Сильдна, организатор фестивалей: "Северное побережье", как самостоятельное, содержательное и качественное двуязычное бумажное и онлайн-издание в Ида-Вирумаа - это незаурядное достижение! Сохранение, качество и развитие "Северного побережья" рядом со всеми этими ида-вирускими "бесплатными" муниципальными газетами просто удивительны! Вдохновляет, когда видишь, что хорошие вещи возможно претворить в жизнь, если есть желание и убежденность. Это очень вдохновляет и ободряет, спасибо!"
Маарья Лыхмус, преподаватель журналистики: "Северное побережье" - это достижение журналистики. Жизнь проникает в журналистику, и у вас хватает мудрости не отмахиваться от нее, а успешно доносить до сведения общественности".
Катри Райк, политик: "Северное побережье" - это марка Ида-Вирумаа".
Ханнеле Валкеэниеми, пресс-советник посольства Финляндии: "Качественная журналистика - основа развития общества, я все больше убеждаюсь в этом".
Николай Воейкин, опытный самоуправленческий руководитель: "Признание от жюри медийного союза скоррелировано и произведено прежде всего со стороны читателей газеты".