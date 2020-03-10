Работа "Северного побережья" удостоилась большого признания

По словам Эрика Гамзеева, очень приятно, что деятельность "Северного побережья" трогает настолько многих людей как здесь в Ида-Вирумаа, так и в остальной Эстонии. "Признание добавляет ответственности и повышает ожидания читателей. Мы со своими коллегами и впредь будем прилагать усилия во имя того, чтобы "Северное побережье" было хорошей газетой", - сказал он, отметив, что особого уважения достойны все те, кто неизменно занимается сложной работой журналиста в Эстонии.

Отклики в связи с чествованием "Северного побережья"

Хелен Сильдна, организатор фестивалей: "Северное побережье", как самостоятельное, содержательное и качественное двуязычное бумажное и онлайн-издание в Ида-Вирумаа - это незаурядное достижение! Сохранение, качество и развитие "Северного побережья" рядом со всеми этими ида-вирускими "бесплатными" муниципальными газетами просто удивительны! Вдохновляет, когда видишь, что хорошие вещи возможно претворить в жизнь, если есть желание и убежденность. Это очень вдохновляет и ободряет, спасибо!"

Маарья Лыхмус, преподаватель журналистики: "Северное побережье" - это достижение журналистики. Жизнь проникает в журналистику, и у вас хватает мудрости не отмахиваться от нее, а успешно доносить до сведения общественности".

Катри Райк, политик: "Северное побережье" - это марка Ида-Вирумаа".

Ханнеле Валкеэниеми, пресс-советник посольства Финляндии: "Качественная журналистика - основа развития общества, я все больше убеждаюсь в этом".

Николай Воейкин, опытный самоуправленческий руководитель: "Признание от жюри медийного союза скоррелировано и произведено прежде всего со стороны читателей газеты".