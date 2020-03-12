ВРЕМЯ: О рабочей ситуации на льняной фабрике

Трудности с ввозом сырого джута обнаружились еще в середине прошлого месяца, когда выяснилось, что собственные запасы фабрики позволят проработать не дольше полутора месяцев, а получить новый джут в ближайшее время невозможно. О возобновлении работы с полной нагрузкой в цехе можно будет говорить только тогда, когда фабрика получит крупную партию джута. ("Põhja Kodu", 8 марта 1940 г.)

Йыхви проживет пять дней в мире балета

Третий балетный фестиваль, открывшийся в Йыхвиском концертном доме, вновь соберет на сцене сотни артистов из разных городов и стран.

Уже традиция, что балетный фестиваль начинают с детских представлений, - и нынешний не стал исключением. На гала-концерте на сцену вышли около двухсот самых юных артистов - коллективы из Таллиннской балетной школы, воспитанники студии Кайе Кырб и столичной частной балетной школы, школы танца и балета театра "Ванемуйне" из Тарту и Пярнуская балетная студия Керсти Адамсон. Ида-Вирумаа в этом концерте представили воспитанники Нарва-Йыэсууской балетной студии и студия "Этюд" из Силламяэского культурного центра.

Открывая фестиваль и гала-концерт, директор ЙКД Пийа Тамм пожелала участникам успехов, а зрителям - ярких впечатлений.

- Дети, которые сегодня выступают, очень много работают и делают настоящее искусство, - подчеркнула она. - Вы, конечно, знаете такие театры, как Мариинский в Санкт-Петербурге, Английский национальный балет в Лондоне, театр "Эстония" в Таллинне, театр "Ванемуйне" в Тарту и другие. Я верю, что многие, кого вы сегодня увидите, будут блистать на этих и других прославленных сценах мира. А вы станете гордиться, что видели их первыми!