Избирательный союз versus партия

После выборов 2017 года мне стало ясно: ничего не выйдет из того, чтобы столкнуть с трона местную (кохтла-ярвескую. - Ред.) центристскую власть, если против этой машины будут выступать маленькие, раздробленные оппозиционные силы. Единственным шансом забить мяч в ворота соперника и изменить счет, считаю, было бы, если бы против Центристской партии на выборах выступили единым списком все силы, которые участвовали в выборах и прежде. Таким образом, я поставил перед собой задачу собрать в общую команду к выборам 2021 года представителей разных гражданских объединений и членов разных партий.

Год назад в марте я первый раз заговорил на тему местных выборов с председателем одной из партий, и мое предложение о едином списке нашло одобрение. На сегодня я переговорил с представителями почти всех партий, имеющих в нашем регионе хоть какой-то вес, чтобы мое предложение дошло также до руководящих фигур партий. К сожалению, приходится признать, что сегодня в идее избирательного союза заинтересованы только две партии из пяти, с представителями которых я обсуждал эту тему.

На местном уровне понимают, что другой возможности оказать Центристской партии серьезное сопротивление действительно нет, но затем в игру вступает какая-то уродливая партийная догма, которой я не понимаю. Выходить в свете местных выборов с разговором о флаге партии, присутствии партии в регионе и т.д. - это меня, мягко говоря, удивляет. Неужели действительно не понимают, что Ида-Вирумаа, в том числе и Кохтла-Ярве, - это нечто другое, нежели Вильянди, Пайде или Валга? Что важнее: победить на выборах или, высоко держа знамя партии и находясь в оппозиции, четыре года кудахтать в муниципальном собрании?

Если взять на примере нашего города Социал-демократическую партию, которая десятки лет понапрасну пытается, так сказать, высоко держать знамя партии, то поневоле возникает вопрос: какой смысл вообще участвовать в выборах, если ты заранее знаешь результат? Может, действительно польза будет от того, если достаточно много людей с партийным фоном станут баллотироваться в избирательных союзах? Авось это станет для политверхушки более сильным сигналом того, что глупые споры в песочнице пора прекращать и нужно расти?

Что важнее: победить на выборах или, высоко держа знамя партии и находясь в оппозиции, четыре года кудахтать в муниципальном собрании?

Я твердо уверен, что при участии в выборах может существовать только одна цель - победить. А победить на выборах можно, если все оппозиционно настроенные движения объединят усилия. Партии, которые решат выйти на выборах 2021 года в Кохтла-Ярве с партийным списком, пойдут сознательно обманывать своих избирателей, ведь никакого - даже малейшего - шанса победить на выборах у них нет, и они сами это знают.

Избирательный союз, в котором собрались бы представители разных политических сил и гражданских объединений, оказался бы на выборах в Кохтла-Ярве в разы большей силой, чем партии по отдельности. Кроме того, избирательный союз нес бы в себе более решительные взгляды, которые проявлялись бы в мощной деятельности и самостоятельности.