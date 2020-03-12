Саарикоски протестовал, по сути, против всего, что отражало самодовольство, и написал предисловие к процессу, который можно назвать формированием общества благосостояния у наших северных соседей. Позднее финские социал-демократы сочли превращение Финляндии в общество благосостояния своей особой заслугой (Саарикоски был коммунистом). На самом деле Финляндия, как окраинное европейское государство, передвинулась в центр Европы под влиянием нескольких факторов, одним из которых стал технологический прогресс вместе с приборостроением.

"Что происходит на самом деле?" - не дебютный сборник Саарикоски, однако он прорвался с ним через конвенции. В советской русской литературе аналогичный прорыв называли конфликтом между физиками и лириками, хотя в то время он вовсе не был единственным в своем роде. В тот же период на повестку дня встало экологическое будущее России и одновременно с ним вообще судьба России как страны, или, как часто говорили, судьба русской деревни.

Лидером первого течения стал Сергей Залыгин (1913-2000), одним из руководителей второго - уже попозже - Валентин Распутин (1937-2015). Их читали не как безусловных националистов, к тому же русский национализм был и остается очень многослойным. Их и их многочисленных коллег читали как писателей, испытывавших одновременно и тревогу, и нескрываемую ответственность. Поэтому было естественным, когда образованный эстонец сравнительно внимательно читал русскоязычную так называемую средневековую литературу и толстые журналы, ведь чтение газет давало если не большее, то выигрыш во времени. Даже в анекдотическом виде.

Эстонский язык хорош, когда на него можно точно перевести и когда он сам беспрепятственно переводим на какой-либо другой язык.

В начале лета 1977 года мне, как и другим, пришлось сдавать для окончания университета госэкзамен по научному коммунизму. Привыкнув читать газеты спозаранку (я сохранил эту привычку поныне), я утром в день экзамена тоже прочитал "Правду" и "Известия". В обеих газетах вышла также статья о новой политике безопасности СССР в Европе. На экзамене мне попался билет, один вопрос которого касался международной безопасности и вооружения. Я ответил по написанному в "Правде" и "Известиях" и увидел перепуганные лица преподавателей, пока один из них не нашел в своем портфеле соответствующую статью.

Оценки тогда ставили так, что всех отправляли за дверь и потом вызывали по одному только для того, чтобы озвучить оценку. Все происходило очень быстро. Дошла очередь до меня, но меня не вызывали. Мы все были в растерянности. В конце концов вызвали - я все же получил пятерку.

На выпускном вечере курса выяснилось, в чем было дело. Мол, я ответил все правильно, но почему-то (!)... своими словами! Получалось, что преподаватели не видели до меня газет и ничегошеньки не знали о свежайших точках зрения ЦК КПСС.