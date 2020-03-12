Чт, 12.03.2020
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Йыхвиские товарищества требуют существенно ограничить время работы шумного бара

Соседствующие с расположенным в Йыхвиском микрорайоне баром "L´Amour" товарищества жалуются на шум и ругань, а также требуют от волости урезать время работы бара до 23.00. Сейчас бар работает по выходным до пяти утра.

ФОТО: Матти Кямяра / Põhjarannik

Несколько квартирных товариществ Йыхвиского микрорайона обратились в Йыхвиское волостное управление с письмом, в котором жалуются на шум из расположенного по соседству бара и на предполагаемые правонарушения, а также требуют, чтобы время работы увеселительного заведения было урезано существенным образом.

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На прошлой неделе "Северное побережье" писало о том, что в Йыхвиском волостном управлении встретились представители волостной власти, полиции и двух баров, чтобы обсудить происходящее в этих увеселительных заведениях и вокруг них по ночам в выходные. Поводом для встречи стали неоднократные меморандумы полиции, в которых обращалось внимание на происходящее в баре "Jõhvi Kelder" на Кесквяльяк, 7 и в баре "L´Amour" на улице Кааре, 23.

Количество правонарушений растет 

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