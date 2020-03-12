Йыхвиские товарищества требуют существенно ограничить время работы шумного бара

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На прошлой неделе "Северное побережье" писало о том, что в Йыхвиском волостном управлении встретились представители волостной власти, полиции и двух баров, чтобы обсудить происходящее в этих увеселительных заведениях и вокруг них по ночам в выходные. Поводом для встречи стали неоднократные меморандумы полиции, в которых обращалось внимание на происходящее в баре "Jõhvi Kelder" на Кесквяльяк, 7 и в баре "L´Amour" на улице Кааре, 23.