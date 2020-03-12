Чт, 12.03.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОДИН ВОПРОС: Какую сторону вы занимаете в Люганузеском волостном собрании?

Лейно Тамманн.

ФОТО: Частный архив

На этой неделе много лет занимавшийся политикой Энно Винни сообщил о своей отставке. Место Винни, который отделился от Партии реформ и тем самым оставил своих товарищей по фракции в оппозиции, в волостном собрании займет хуторянин Лейно Тамманн, который входил в собрание как в бывшей Майдлаской, так и в Люганузеской волости.

Член Люганузеского волостного собрания ЛЕЙНО ТАММАНН:

- Я еще не решил, к какой стороне должен примкнуть. Поскольку я на какое-то время отошел от местной политики, то перед тем, как выбирать, хочу войти в курс дела и сперва рассмотреть проблемные вопросы. Лишь затем смогу сделать выбор.

Принимая решения в волостных собраниях Майдла и Люганузе, я руководствовался своим мнением, и хочу делать это и теперь. Безусловно, хочу стоять за то, чтобы жизнь в волости стала лучше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ