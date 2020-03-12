ОДИН ВОПРОС: Какую сторону вы занимаете в Люганузеском волостном собрании?

На этой неделе много лет занимавшийся политикой Энно Винни сообщил о своей отставке. Место Винни, который отделился от Партии реформ и тем самым оставил своих товарищей по фракции в оппозиции, в волостном собрании займет хуторянин Лейно Тамманн, который входил в собрание как в бывшей Майдлаской, так и в Люганузеской волости.