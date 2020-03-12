Чт, 12.03.2020
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Васильева, получившая в Йыхвиской спортшколе лучше оплачиваемую должность, находится на домашнем карантине

С 1 марта член Йыхвиского волостного собрания Екатерина Васильева занимает в Йыхвиской спортшколе должность проектного руководителя с зарплатой 1500 евро.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Член Йыхвиского волостного собрания центристка Екатерина Васильева, пока каталась на лыжах в регионе риска заражения коронавирусом в Северной Италии, получила новую должность в Йыхвиской спортшколе с зарплатой, наполовину более высокой. Однако работу проектного руководителя она будет выполнять 14 дней на домашнем карантине.

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Ставшая в конце февраля исполняющей обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамара Луйгас - депутат волостного собрания, тоже входящая во фракцию "Jõhvi - Meie Kodu", - сказала, что в связи со структурными изменениями с 1 марта была сокращена прежняя должность Васильевой "администратор спортзала" с зарплатой 1000 евро и теперь она занимает должность проектного руководителя с зарплатой 1500 евро в месяц. О ликвидации созданной для Васильевой всего лишь летом прошлого года должности администратора спортзала Луйгас сказала, что администраторов в спортзале и без того хватает.

Луйгас отметила, что на новую должность конкурс не объявляли, поскольку она, как работодатель, должна была предложить Васильевой, чье рабочее место сократили, другое свободное место. "Ее образование позволило это", - сказала Луйгас, отметив, что Васильева закончила Ляэне-Вирумааскую высшую прикладную школу по специальности "экономический учет".

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