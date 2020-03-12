Васильева, получившая в Йыхвиской спортшколе лучше оплачиваемую должность, находится на домашнем карантине

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Ставшая в конце февраля исполняющей обязанности директора Йыхвиской спортшколы Тамара Луйгас - депутат волостного собрания, тоже входящая во фракцию "Jõhvi - Meie Kodu", - сказала, что в связи со структурными изменениями с 1 марта была сокращена прежняя должность Васильевой "администратор спортзала" с зарплатой 1000 евро и теперь она занимает должность проектного руководителя с зарплатой 1500 евро в месяц. О ликвидации созданной для Васильевой всего лишь летом прошлого года должности администратора спортзала Луйгас сказала, что администраторов в спортзале и без того хватает.