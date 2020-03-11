Охотники могут просить пособие для обустройства мест первичного обращения с дичью

- Хотя охотники и свиноводы проделали большую работу и на фермах Эстонии чуму свиней не диагностировали больше двух лет, угроза чумы свиней по-прежнему велика и с большой долей вероятности будет висеть над нашими фермами еще долгое время, - объяснил министр по делам сельской жизни Арво Аллер необходимость поддержать в охотничьих регионах формирование мест обращения с отстрелянной дичью, которые отвечали бы высоким требованиям биобезопасности и гигиены.

- Приличное место первичного обращения уменьшит риск загрязнения мяса и даст возможность круглый год обращаться с охотничьей дичью, например, кабанами, лосями и косулями, соблюдая при этом строгие требования биобезопасности. Образно говоря, первичную переработку отстрелянной дичи перенесут из природы в предусмотренное для этого место, - объяснил председатель Эстонского общества охотников Маргус Пууст.

По словам исполнительного руководителя Ида-Вируского общества охотников Марко Винни, интерес к ходатайству о пособии проявили в здешнем регионе пока не менее трех охотничьих участков.

- Кийклаские охотники хотят вроде бы построить здание, а Ремникуское общество охотников - купить оборудование и какие-то средства. Пособие составит до 20000 евро. На эти деньги все сделать нельзя, охотничьи участки должны и сами вложить примерно столько же.

Сам Винни действует в Вокаском охотничьем участке, который намерен попросить пособие для строительства здания, необходимого при первичном обращении с дичью. Они рассчитывают на 40000 евро.

- Оснащение у нас в какой-то мере уже имеется, электрическую таль и рабочие поверхности из нержавейки мы приобрели в рамках прежнего проекта, холодильная камера у нас тоже есть. Такие вещи и нужно делать по частям и на основе проектов, - сказал он.