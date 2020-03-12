Катри Райк: "Мэр Алексей Евграфов перепутал свой кошелек и кошелек города"

Нарвская горуправа много лет не может заставить ТОО "Pak" ликвидировать руины бывшего общежития по улице Космонауди, 6 или эффективно закрыть доступ туда подростков. Собственником установлен железобетонный забор по периметру участка и заколочены проемы первого этажа, но пацаны все равно проникают внутрь.

Как рассказывало "Северное побережье", ТОО "Pak" 9 марта прислало властям Нарвы некое секретное предложение приобрести данный участок коммерческой недвижимости с развалинами общежития, который выставлен также на открытую продажу с ценником 199000 евро. Мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил заинтересованность в этом предложении, так как оно стало результатом его двухлетних переговоров от лица города с предпринимателем.

- У меня есть видение того, что могло бы быть на этой территории и как мы могли бы ее использовать, - прокомментировал Евграфов, пока не вдаваясь в подробности.

Предложение ТОО "Pak" будет направлено в нарвскую комиссию по городскому имуществу, и на основе ее мнения вопрос будет рассмотрен в Нарвском горсобрании.

Член Рийгикогу и лидер оппозиции Нарвского горсобрания Катри Райк в комментарии "Северному побережью" напомнила, что в Нарве есть много развалин зданий, которые ждут приведения в порядок или же решения о сносе. "Сердцу местных людей наиболее мила "Гераська" - Дворец культуры имени Герасимова в Кренгольмском парке", - отметила она.

По мнению Райк, нужен план, охватывающий все разрушающиеся дома с неясными отношениями собственности, который должен иметь утвержденное горсобранием денежное обеспечение.

- Сейчас мэр Алексей Евграфов перепутал свой кошелек и кошелек города. Если выясняется, что мэр долгое время обсуждал с собственником судьбу неких развалин и у него есть идея, что с этими развалинами делать, то это личное решение, и оплатить его тоже нужно самому, - уверена Катри Райк.

Также с недовольством она отметила, что мэр Нарвы последовательно использует горсобрание в качестве "резинового штампа", который только утверждает его, мэра, решения. "Аналогичным было поведение мэра при закрытии детсада "Kakuke" и проведении народного опроса", - напомнила оппозиционер про последние скандальные решения.