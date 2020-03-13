Сб, 14.03.2020
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Кохтла-Ярвеское горуправление отменило традиционный торжественный прием поздравления новорожденных

Торжественная церемония поздравления новорожденных живет много лет, но впервые ее пришлось отменить.

ФОТО: Игорь Парв

Кохтла-Ярвеское горуправление отменило традиционный торжественный прием поздравления новорожденных, запланированный на 26 марта. Это решение было принято в связи с профилактическими мерами возможного распространения коронавируса.

По словам координатора Елены Вершининой, такая акция в Кохтла-Ярве проходит каждые три месяца. В 2020 году в списке уже 54 новых маленьких горожанина, которых планировали пригласить на предстоящий прием мэра, но в связи с тревожной эпидемиологической обстановкой молодых родителей и их малышей не станут собирать вместе. 

- Прием у мэра - всегда приятное и трогательное событие для молодых семей, но рисковать мы не стали, так же как и переносить мероприятие на другую дату - неизвестно, сколько еще продлится тревожная ситуация, - объясняет Елена. - Разослали всем семьям письма о том, что памятные подарки - серебряные ложечки с гербом Кохтла-Ярве и гравировкой имени новорожденного - родители смогут получить по рабочим дням в удобное время на инфостоле в горуправлении. 

Помимо подарка каждая кохтла-ярвеская семья, в которой родился ребенок, получает единоразовое пособие 200 евро. С 1 апреля оно будет увеличено до 250 евро.

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