Кохтла-Ярвеское горуправление отменило традиционный торжественный прием поздравления новорожденных

По словам координатора Елены Вершининой, такая акция в Кохтла-Ярве проходит каждые три месяца. В 2020 году в списке уже 54 новых маленьких горожанина, которых планировали пригласить на предстоящий прием мэра, но в связи с тревожной эпидемиологической обстановкой молодых родителей и их малышей не станут собирать вместе.

- Прием у мэра - всегда приятное и трогательное событие для молодых семей, но рисковать мы не стали, так же как и переносить мероприятие на другую дату - неизвестно, сколько еще продлится тревожная ситуация, - объясняет Елена. - Разослали всем семьям письма о том, что памятные подарки - серебряные ложечки с гербом Кохтла-Ярве и гравировкой имени новорожденного - родители смогут получить по рабочим дням в удобное время на инфостоле в горуправлении.