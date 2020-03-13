VKG приостанавливает работу одного маслозавода

"Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец существенно дороже сырья, которое мы производим сами. Из-за этого в данной рыночной ситуации производство сланцевого масла в данной производственной единице экономически неконкурентоспособно", - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн в распространенном в пятницу сообщении предприятия.

В сообщении отмечается, что производственные единицы, работающие на собственном сырье VKG, продолжат работу в прежнем режиме без сокращения объемов производятся.

С работой на консервируемом заводе связаны 11 человек. В пресс-службе VKG подтвердили, что все эти работники будут сокращены.

VKG является крупнейшим производителем сланцевого масла в Эстонии. В 2019 концерн произвел 659 000 тонн сланцевого масла или 55% от общего объема выпуска в Эстонии.