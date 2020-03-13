VKG приостанавливает работу одного маслозавода

Концерн Viru Keemia Grupp (VKG) законсервирует один из работающих по технологии Kiviter заводов по производству сланцевого масла, на котором в качестве сырья используется закупаемый у других компаний сланец. Об этом сообщает портал rus.err.ee.
"Мы законсервируем одну фабрику Kiviter, поскольку закупаемый сланец существенно дороже сырья, которое мы производим сами. Из-за этого в данной рыночной ситуации производство сланцевого масла в данной производственной единице экономически неконкурентоспособно", - сказал председатель правления VKG Ахти Асманн в распространенном в пятницу сообщении предприятия.
В сообщении отмечается, что производственные единицы, работающие на собственном сырье VKG, продолжат работу в прежнем режиме без сокращения объемов производятся.
С работой на консервируемом заводе связаны 11 человек. В пресс-службе VKG подтвердили, что все эти работники будут сокращены.
VKG является крупнейшим производителем сланцевого масла в Эстонии. В 2019 концерн произвел 659 000 тонн сланцевого масла или 55% от общего объема выпуска в Эстонии.