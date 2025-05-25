СТАТИСТИКА Жители Эстонии съели рекордное количество икры, которая еще и подешевела

По данным Департамента статистики, количество рыбы, проданной рыбоводческими предприятиями, в прошлом году увеличилось по сравнению с 2023 годом на 45 тонн. Количество выращенной рыбы в 2019-2022 годы сокращалось, однако в последние два года снова стало расти.

Ведущий аналитик Департамента статистики Антон Кардаков отметил, что рост цен продуктов питания отразился и на рыбоводческом секторе: "Средняя цена за килограмм выращенной рыбы выросла на 30 процентов и превысила 8 евро".

Радужная форель по-прежнему является в Эстонии самой выращиваемой и продаваемой рыбой, ее доля в последние годы постоянно увеличивается. В прошлом году было продано 835 тонн радужной форели, что составило 87% от всего количества проданной рыбы, а в денежном выражении это примерно 6,9 миллиона евро.

Кардаков отметил, что в прошлом году в Эстонии продали рекордное количество рыбной икры: "В 2024 году было продана 21 тонна рыбной икры, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Это немного превышает предыдущий рекордный показатель 2021 года. В денежном выражении рыбной икры было продано почти на 680 тысяч евро, при этом средняя цена за килограмм снизилась по сравнению с предыдущим годом на 11 процентов", - отметил аналитик Департамента статистики.

Фото: Statistikaamet

В прошлом году в Эстонии было продано также 0,5 тонны речного рака, что почти столько же, сколько в 2023 году. Общая сумма продаж составила 17000 евро.